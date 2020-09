Nowa generacja konsol zbliża się wielkimi krokami. PlayStation 5 i Xbox Series X|S mają trafić do sprzedaży przed końcem 2020 r., a wraz z nimi pierwsze gry. Nie zabraknie jednak na niej tytułów, które stały się hitem na PS4 i X1. To, że następna generacja oferować będzie możliwość zagrania w gry z obecnych konsol nie jest żadnym zaskoczeniem. I nie chodzi tu wyłącznie o wsteczną kompatybilność, która w konsoli Microsoftu będzie standardem, a w przypadku Sony nadal wielką niewiadomą (choć ostatnio słyszy się, że jej zabraknie). Wiele studiów zapowiada, że część ich obecnej oferty będzie dostępna także na PlayStation 5 i Xbox Series X w ulepszonych wersjach. Tak będzie w przypadku GTA V, czy wielu innych tytułów. Do grona twórców, którzy chcą przenieść swoje hitowe produkcje do nowej generacji w lepszej odsłonie, dołączą polskie CD PROJEKT RED, które potwierdziło właśnie, że trzecia część Wiedźmina pojawi się na PlayStation 5 i Xbox Series X w usprawnionej wersji.

Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna z nową wersją na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X

Wiedźmin 3: Dziki Gon przygotowany z myślą o sprzętach nowej generacji to pełna wersja gry wraz z dwoma dodatkami i kompletem wydanych DLC. Twórcy zapewniają, że rozbudowana zostanie o szereg usprawnień wizualnych. Mowa między innymi o technologii ray tracingu, czy szybszym ładowanie (dzięki wykorzystywanym w konsolach dyskom SSD). Szczegółów nie podano, jednak można podejrzewać, że Wiedźmin 3 na PlayStation 5 i Xbox Series X będzie wyglądał dużo lepiej niż obecnie — także na PC.

Nowa edycja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon trafi do sprzedaży na PC, Xbox Series X i PlayStation 5, a dotychczasowi posiadacze gry na obecnych sprzętach (poza wersją na Nintendo Switch) będą mogli skorzystać z ulepszeń dzięki darmowej aktualizacji. Nie podano jednak daty premiery ani ceny — na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Przy okazji zapowiedzi Wiedźmina 3 na PlayStation 5 i Xbox Series X CD PROJEKT RED poinformowało o starcie kampanii promocyjnej poświęconej Cyberpunk 2077. Po tanich ubraniach z popularnej sieciówki przychodzi pora na internet. Ten materiałami reklamowymi zalany zostanie w wrześniu, natomiast w TV, radiu, kinach i druku ruszy od października, a w kanale OOH — w listopadzie. A to oznacza, że studio szykuje się do premiery na 18 listopada i chyba jest już niemal pewne, że nie zostanie ona ponownie przesunięta. O gotowości na ten dzień przekonany jest Adam Kiciński, który mówi, że optymalizacja gry idzie dobrze, zaczęto finalną certyfikację i wszystko wskazuje, że 19 listopada nie jest zagrożony.