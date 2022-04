Prace nad trzecią odsłoną Wiedźmina, która ma pojawić się na konsolach obecnej generacji, CD Projekt RED zleciło Saber Interactive. Studiu, które na swoim koncie ma m.in port Dzikiego Gonu na konsolę Nintendo Switch. W ostatnich tygodniach pojawiły się jednak informacje, że polska firma miała zawiesić współpracę z rosyjskim oddziałem Saber Interactive, które swoją siedzibę ma w Sankt Petersburgu.

Polskie studio, według informacji rosyjskiego magazynu Gamemag, zażądało wstrzymania dalszych prac nad Wiedźminem w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S|X i wezwało do przekazania wszystkich materiałów i prac związanych z tym projektem do Polski. Na początku marca Redzi informowali, że wstrzymują sprzedaż swoich gier na terenie Rosji i Białorusi - to odpowiedź na rosyjską agresję i wojnę w Ukrainie. Jednak na temat rewelacji rosyjskiego magazynu studio nie reagowało. Do dziś - przynajmniej częściowo:

Podjęliśmy decyzję o kontynuacji dalszej produkcji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji w oparciu o wewnętrzny zespół deweloperski. Jesteśmy obecnie w trakcie oceny zakresu pozostałych do wykonania prac i zdecydowaliśmy o przesunięciu premiery planowanej wcześniej na drugi kwartał bieżącego roku. Więcej informacji przekażemy jak tylko będzie to możliwe. Dziękujemy za wyrozumiałość.

- taka informacja pojawił się kilkanaście minut w mediach społecznościowych CD Projekt RED i serii gier Wiedźmin. A to potwierdzać może wcześniejsze informacje, że Polacy zrywają stosunki z petersburskim oddziałem Saber Interactive. W chwili obecnej nie wiadomo, w jaki sposób przeniesienie wszystkich prac związanych z tym projektem odbije się na jego premierze i kiedy trafi do graczy. Początkowo, Wiedźmin 3: Dziki Gon miał otrzymać aktualizację "next gen" jeszcze w zeszłym roku. Kolejne opóźnienia i problemy sprawiły, że premiera przesunięta została na pierwsze półrocze 2022 r. Tak się jednak nie stanie. Konieczność oceny prac i zaangażowanie pracowników CD Projekt RED w Polsce przekłada się na dalsze opóźnienie aktualizacji. Studio obiecuje, że w najbliższym czasie podzieli się dalszymi informacjami na temat projektu.