Nowy widok Map Google w Android Auto. Tego jeszcze nie było

Widok 3D w Mapach Google

O ile można pochwalić Google za ostatnią szybkość we wprowadzaniu nowych zmian do aplikacji Mapy, o tyle trudno nie skomentować braku komunikacji ze strony giganta. W przypadku Android Auto nawet istotna zmiana wersji aplikacji nie jest okazją do pochwalenia się wprowadzonymi zmianami. Gigant zdaje się pamiętać o Android Auto tylko raz w roku, podczas konferencji Google I/O, która ma zazwyczaj miejsce na wiosnę. Wtedy pojawiają się zapowiedzi nowych funkcji, na które i tak musimy czekać przez kolejne tygodnie czy nawet miesiące. W ostatnim czasie na szczęście tempo zmian nieco przyśpieszyło.

Dodanie ograniczeń prędkości, zmiana układu przycisków na mapie oraz możliwość szybkiego zapisania pozycji samochodu po dojechaniu na miejsce to tylko najważniejsze zmiany, które pojawiły się w ostatnich tygodniach. Google się jednak nie zatrzymuje i jak zgłasza to za pośrednictwem Reddita jeden z użytkowników aplikacji z Hongkongu, od kilku dni pojawił się u niego prawdziwy widok 3D. Nie chodzi tutaj tylko o perspektywę ale przede wszystkim o wizualizację brył budynków stojących przy drogach. Na poniższym obrazku nie widać może tego wyraźnie, ale można dostrzec zarysy budynków. Na żywo podobno wygląda to znacznie lepiej.

źródło: Reddit

Wygląda na to, że zmiany po stronie użytkowników pojawiają się sukcesywnie. Podobny widok zgłaszają też już użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, co zapowiada rychłe udostępnienie tego widoku globalnie. Poza bryłami budynków w Mapach Google na Android Auto pojawiają się też wyraźniejsze oznaczenia punktów POI (Point of interest), czyli stacji benzynowych czy restauracji. Zmiany są widoczne gołym okiem i znacząco powinny poprawić funkcjonalność nawigacji Google, która została nieco w tyle za swoją konkurencją. Oby tak dalej.

źródło: Reddit