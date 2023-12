Android Auto z nową, przydatną funkcją. Pomoże zapominalskim

Android Auto zapamięta lokalizację auta

Google lubi od czasu do czasu dodać jakąś nową funkcję do swoich map bez żadnych zapowiedzi. Mam wrażenie, że jeszcze częściej robi to w przypadku Android Auto, które zmienia swoją wersję co kilka tygodni, ale praktycznie nigdy nie dostajemy żadnej listy wprowadzonych zmian. Tak też jest i tym razem. Jak donosi 9to5Google, w najnowszym Android Auto, gdy dojedziemy do celu swojej podróży, to w okienku gdzie można ocenić jakość planowania drogi przez Google, można też szybko zostawić pinezkę aby w Mapach została zapamiętana lokalizacja naszego samochodu. Nie jest to nic odkrywczego, rozwiązanie to zarówno w Mapach Google jak i Apple wprowadzono dobre 6 lat temu. Mało komu się chyba jednak chciało grzebać w ustawieniach telefonu, aby taką pinezkę dodać. Teraz można to zrobić jednym kliknięciem na ekranie samochodu.

Te małe poprawki wprowadzane co kilka tygodni w Android Auto sprawiają, że cały ekosystem staje się coraz bardziej funkcjonalny. Każda jedna zmiana nie jest może rewolucyjna, ale jako całość zbierają się one w całkiem nową jakość korzystania z nawigacji satelitarnej. Tak jest chociażby z wprowadzonymi ostatnio ograniczeniami prędkości, które pomimo swoich wad, z pewnością są przydatnym rozwiązaniem czy wcześniej ze zmianą wyglądu całej aplikacji. Jak zwykle nowa funkcja będzie się też pewnie pojawiała sukcesywnie dla kolejnych użytkowników, więc możecie zacząć jej wypatrywać w kolejnych tygodniach.

źródło: 9to5Google