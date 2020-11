Znikające wiadomości w WhatsApp coraz bliżej i już teraz mi się nie podobają

O tym, że FACEBOOK pracuje nad znikającymi wiadomościami w swoim komunikatorze WhatsApp wiadomo było od dawna. Pierwsze wzmianki pojawiły się w kodzie aplikacji już w marcu tego roku. Funkcja ta nadal nie jest publicznie dostępna — zarówno na iOS, jak i Androidzie. Nie przeszkadza to jednak w obecności szczegółowych informacji na jej temat na stronach pomocy technicznej komunikatora. Ich lektura nie pozostawia jednak wątpliwości, że sposób, w jaki programiści pracujący nad komunikatorem podeszli do tematu znikających wiadomości, jest bardzo dziwny i nie do końca przypadnie do gustu tym, którzy chcieliby z tej funkcji korzystać częściej.

Użytkownicy mogą wysyłać znikające wiadomości w WhatsApp po włączeniu funkcji znikających wiadomości. Po włączeniu tej funkcji nowe wiadomości wysyłane do czatu indywidualnego lub grupowego znikną po 7 dniach. Sposób obsługi wiadomości w czacie zależy od ostatnio wybranych ustawień. To ustawienie nie będzie miało wpływu na wiadomości wysłane lub otrzymane wcześniej w czacie. Każdy z użytkowników może włączyć lub wyłączyć funkcję znikających wiadomości w czacie indywidualnym. Tylko administratorzy grupy mogą włączyć lub wyłączyć funkcję znikających wiadomości w czacie grupowym.

— przeczytacie na stronach WhatsApp

Choć pierwsze informacje oraz zrzuty ekranów na temat znikających wiadomości sugerowały, że użytkownicy otrzymają możliwość ustawienia czasu, po którym zostaną one usunięte, tak teraz dowiadujemy się, że wspomniana funkcja będzie działać nieco inaczej. Po aktywowaniu opcji „Znikające Wiadomości” dla pojedynczych rozmów lub czatów grupowych te będą znikać po… 7 dniach od wysłania. To dość dziwny zabieg, tym bardziej, że konkurencyjne komunikatory pozwalają na ustawienie własnego czasu.

Znikające wiadomości w WhatsApp z dziwnymi zasadami

Znikające wiadomości zaimplementowane w WhatsApp komplikują sprawę wygodnego, automatyczne usuwania wiadomości po ustalonym czasie. Wystarczy wspomnieć sytuację cytowania wiadomości, która ma zniknąć — ta pozostanie nienaruszona po upływie 7 dni. Jeśli użytkownik utworzy kopię zapasową przed zniknięciem wiadomości, kopia zapasowa będzie zawierała znikającą wiadomość. Znikające wiadomości zostaną natomiast usunięte, gdy użytkownik przywróci wiadomości z kopii zapasowej. Do tego dochodzi sprawa multimediów, które także mają otrzymać możliwość automatycznego usuwania. Istnieje tylko jeden problem. Domyślnie są one automatycznie pobierane na urządzenia i zapisywane poza WhatsApp. Po włączeniu znikających wiadomości, przesłane zdjęcia, czy wideo znikną z czatu, jednak pozostaną zapisane w pamięci urządzenia. By tego uniknąć należy wyłączyć funkcję automatycznego pobierania. Należy to zrobić przechodząc do Ustawienia > Użycie danych i pamięci.

Jednak z ostateczną oceną znikających wiadomości na WhatsApp warto się jeszcze wstrzymać. Być może taki sposób automatycznego usuwania rozmów sprawdzi się w praktyce — w teorii wygląda to dość dziwnie. Nie jestem też do końca przekonany, czy to właśnie takiego rozwiązania oczekiwali użytkownicy komunikatora. Jeśli chcecie sprawdzić, czy funkcja jest już u Was dostępna, musicie otworzyć dowolną rozmowę, dotknąć nazwę kontaktu i na ekranie z dodatkowymi preferencjami czatu odszukać opcję „Znikające Wiadomości”. U mnie niestety jej brakuje i nie mam możliwości przetestowania.