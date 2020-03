Znikające wiadomości w WhatsApp coraz bliżej. Zostały odnalezione w becie komunikatora

O tym, że WhatsApp prawdopodobnie pracuje nad mechanizmem znikających po czasie wiadomości mówiono już od dawna – szczególnie, że taki system istnieje w konkurencyjnych usługach i komunikatorach. Co więcej – znikające wiadomości testowano już pod koniec ubiegłego roku, dotyczyło to jednak jedynie wąskiego grona odbiorców oraz wiadomości grupowych. Wygląda jednak na to, że zostaną one wprowadzone również do indywidualnych rozmów. Nie udało się jednak dotrzeć do informacji potwierdzających, czy na pewno funkcję dostaną wszyscy oraz kiedy miałaby zawitać do naszych komunikatorów.

Na chwilę obecną mogą z niej korzystać (czy raczej testować) posiadacze dostępu do androidowej wersji beta komunikatora WhatsApp. Funkcję można znaleźć w ustawieniach każdego z czatów. Zgodnie z preferencjami rozmówcy, wiadomość może zniknąć po godzinie, po jednym dniu, jednym tygodniu, jednym miesiącu lub jednym roku – nie jestem do końca przekonany czy nie lepiej byłoby dodać więcej krótszych okresów – miesiąc i rok wydają mi się trochę bez sensu. Dziwi też trochę brak sekund, minut czy choćby kwadransa, wiec wygląda na to, że nie wyślemy takich typowych „chwilówek”.