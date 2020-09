Znikające w WhatsApp już są, a wkrótce automatycznie znikną też multimedia

WhatsApp nie jest moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o komunikatory. Głównie ze względu na „toporny” interfejs, czy brak podstawowej funkcjonalności pozwalającej na korzystanie z aplikacji na kilku urządzeniach jednocześnie. Sam fakt, że do działania WhatsApp’a na komputerze wymagana jest obecność połączonego z siecią telefonu, to jakaś tworzona na kolanie alternatywa „na odwal się”. Na szczęście ten ostatni problem wkrótce zostanie rozwiązany. Kilka dni temu informowaliśmy Was, że po długich latach prac i zaniedbań ze strony FACEBOOK, WhatsApp na kilku urządzeniach jednocześnie już w najbliższym czasie stanie się faktem.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.201.1: what’s new?

• WhatsApp is developing Expiring Media (Images, Videos and GIFs), like Instagram! The media will be self destructed after viewing it ⏱https://t.co/xTUCsJugKL

NOTE: The feature will be available in a future update.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 września 2020