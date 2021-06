Dla WhatsAppa (należącego do Facebooka) jest to nie lada wyzwanie, co potwierdzają długo trwające przygotowania i testy nowej funkcji. Słyszeliśmy o niej sporo wcześniej, a w ostatnich tygodniach pojawiły się nowe informacje. Dopiero teraz jednak poznaliśmy konkrety, jeśli chodzi o to, jak będzie działać WhatsApp na kilku urządzeniach i jestem zawiedziony tym, co przeczytałem.

Okazuje się bowiem, że WhatsApp wcale nie pozwoli korzystać z tego samego konta na kilku smartfonach. Wciąż obsługiwany będzie tylko jeden smartfon, a poza nim użytkownicy będą mogli korzystać z czterech dodatkowych urządzeń za pośrednictwem WhatsApp Web, WhatsApp Desktop lub Facebook Portal (inteligentny ekran z kamerka do wideorozmów przez Messengera i WhatsAppa).

Dodatkowo, potwierdzono, że połączone urządzenia mogą działać bez aktywnego połączenia internetowego na głównym urządzeniu i może być ono odłączone od Sieci na okres do 2 miesięcy. Spodziewamy się, że funkcja pojawi się w ciągu 2 miesięcy, choć oczywiście może dojść do opóźnienia.

Źródło: mspoweruser