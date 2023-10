WhatsApp wprowadza nową funkcję. Będzie wygodniej niż kiedykolwiek

WhatsApp nie zatrzymuje się w kwestii rozwoju swojej aplikacji. Zmiany i wprowadzanie nowości nabrało tempa. Wszystko dzieje się szybko i dynamicznie. Teraz twórcy komunikatora pracują nad usprawnieniem, które pozwoli sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej odpowiedzieć na wiadomości zawierające multimedia — wszystko dzięki tej nowej opcji.

Na multimedia odpowiesz sprawnie i bez problemu. WhatsApp już nad tym pracuje

Przesyłanie multimediów za pośrednictwem współczesnych komunikatorów internetowych jest czymś na porządku dziennym. Regularnie z rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami wymieniamy się w wiadomościach nie tylko tekstem i wszelkiej maści odnośnikami, ale także zdjęciami, materiałami wideo czy gifami idealnie wpasowującymi się w ton rozmowy.

Dotychczas po otwarciu przesłanych w ten sposób multimediów w widoku pełnoekranowym nie mieliśmy szans odpisać na nie od razu. Trzeba powracać do widoku listy wiadomości — i dopiero wówczas mamy dostęp do pola, w którym to możemy na nią odpowiedzieć. Niebawem jednak ma się to zmienić dzięki nowemu paskowi odpowiedzi, który umieszczony będzie w dolnej części pełnoekranowego widoku. Jak to wygląda w praktyce prezentuje niezastąpiony w nowościach ze świata komunikatora serwis WABetaInfo.

Na ten moment opcja dostępna jest w aplikacji WhatsApp na Androida — ale tylko w wersji beta (2.23.17.16). Nie wiadomo jeszcze ile przyjdzie nam poczekać na jej wdrożenie w finalnej wersji produktu — ani też ile czasu zajmie jej migracja na smartfony i tablety z iOS oraz iPadOS. Patrząc jednak na poprzednie działania ekipy Meta odpowiedzialnej za rozwój komunikatora - można założyć, że gdy funkcja będzie gotowa - symultanicznie trafi na wszystkie platformy jednocześnie!