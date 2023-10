Tych funkcji brakowało w WhatsApp. Wkrótce będą dostępne dla wszystkich!

Mimo ogromnych problemów z przeszłości związanych z prywatnością, bezpieczeństwem rozmów i tym, co WhatsApp miał robić z naszymi danymi, nadal utrzymuje się jako najpopularniejsza platforma do komunikacji na świecie. Pomimo kontrowersji, twórcy komunikatora zdołali odwrócić tendencję nagłego odpływu użytkowników oraz fali krytyki związanej z nową polityką prywatności i niejasnymi zasadami przetwarzania danych. Dziś stawiają oni sobie jako priorytet dobro użytkowników oraz wygodę komunikacji z przyjaciółmi, znajomymi i rodziną.

Realizują to poprzez wprowadzanie licznych ulepszeń i funkcji, które poszerzają możliwości aplikacji. Obejmują one m.in. kanały - jednostronne czaty, w których wybrani użytkownicy mogą przesyłać wiadomości do dużej liczby odbiorców, oraz dodatkowe narzędzia związane z ochroną prywatności i bezpieczeństwem danych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy w WhatsApp pojawiło się tyle nowości i zapowiedzi kolejnych, że konkurencja może tylko pozazdrościć.

WhatsApp. Nowości w komunikatorze inspirowane konkurencją

Meta chce, by WhatsApp stało się narzędziem uniwersalnym, np. poprzez wprowadzenie usprawnionej komunikacji z firmami, ale ma być to wciąż komunikator, z którego codziennie korzystają miliony osób na całym świecie. I nie ma się co dziwić, że nowości, które właśnie są testowane, zwrócą uwagę użytkowników konkurencyjnych rozwiązań. Tak jest w przypadku funkcji, która pojawiła się w testowej wersji aplikacji na Androida.

Źródło: WABetaInfo

A chodzi tu o z pozoru prostą, wręcz banalną funkcję, jaką jest możliwość przypominania wiadomości w czacie. To, że same czaty możemy przypinać "na górze" komunikatora, nie jest żadną nowością, ale możliwość wyróżnienia i "zapisania" czegoś na później już tak. Z przypominania wiadomości korzystają użytkownicy innych komunikatorów - np. doskonale sprawdza się ona w Telegramie. Niedługo pojawi się też w WhatsApp. Pierwsi użytkownicy już mogą ją testować, o czym informuje serwis WABetaInfo. Jak działa? Wystarczy daną wiadomość przytrzymać i wybrać opcję "przypięcia". Tu pojawi się dodatkowe menu z możliwością ustawienia czasu przypięcia wiadomości - 24 godziny, 7 dni, 30 dni. Przypięte wiadomości są wyróżnione i widać je w oknie czatu, a gdy tylko zajdzie taka potrzeba, będzie można je "odkleić" przed upłynięciem ustawionego wcześniej czasu.

Nowości w WhatsApp. Jest tego więcej!

Jednak przypominanie wiadomości to nie wszystko, nad czym pracują obecnie programiści WhatsApp. Kilka miesięcy temu ekipa odpowiedzialna za komunikator wprowadziła możliwość blokowania i ukrywania czatów dla zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa przechowywanej korespondencji. Standardowo, taki czat blokowany jest tą samą metodą, co blokada telefonu: PIN, odcisk palca lub skan twarzy (np. Face ID). Wkrótce się to zmieni.

Najnowsza wersja beta WhatsApp na Androida wprowadza możliwość stworzenia osobnego, sekretnego kodu, którym będzie można dostać się do zablokowanych czatów. Nawet jeśli ktoś zna PIN do telefonu, uda mu się odblokować aplikację odciskiem palca lub skanem twarzy, nie będzie mógł w ten sam sposób odblokować ukrytych czatów. Te będzie można zablokować zupełnie innym zestawem znaków zwiększającym tym samym ich bezpieczeństwo. Ruch ten jest realizacją zapowiedzi sprzed kilku miesięcy, gdy WhatsApp zapowiadał wprowadzenie blokad czatów:

W ciągu najbliższych kilku miesięcy zamierzamy dodać więcej opcji do Blokady czatu, w tym blokadę dla urządzeń towarzyszących i tworzenie niestandardowego hasła dla czatów, tak aby można było użyć unikatowego hasła innego niż to, które jest używane do telefonu.

Na ten moment nie wiadomo jednak kiedy wspomniane wyżej funkcje udostępnione zostaną w stabilnych wersjach komunikatora na Androida i iOS.