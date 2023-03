WhatsApp z nowymi narzędziami w grupach i odświeżoną aplikacją na komputery

Coś co wydaje się dość oczywiste, w grupach WhatsApp pojawia się dopiero teraz. Chodzi o dodatkowe narzędzie dla administratorów, którzy będą teraz decydować, kto będzie mógł dołączyć do społeczności. Kiedy administrator postanowi udostępnić link zaproszenia do grupy albo zezwolić na dołączenie w społeczności, od teraz będzie miał większą kontrolę nad tym, komu wolno dołączyć.

Jest też coś dla samych użytkowników i członków grup - to rozwiązanie pozwoli np. nawiązywać nowe znajomości na podstawie tych samych zainteresowań. Nowe narzędzie pozwala na wygodne sprawdzanie, które grupy współdzielimy z innymi osobami. Niezależnie od tego, czy chcemy sprawdzić jakąś nazwę grupy, do której należymy z innym uczestnikiem, albo na przykład chcemy wyświetlać te, w których jesteśmy członkami, możemy to sprawdzić wyszukując nazwę kontaktu - w oknie wyszukiwania pojawią się dodatkowe informacje pokazujące wszystkie grupy, w których jesteśmy wspólnie z konkretną osobą.

Tradycyjnie, nowe funkcje w WhatsApp udostępniane są po stronie serwera więc zmiany wprowadzane są falowo i nie każdy skorzysta nich w tym samym czasie. Warto jednak pamiętać o regularnym aktualizowaniu aplikacji w sklepach np. w App Store i Google Play.

WhatsApp z nowościami. Także na komputerze

Jest też coś dla posiadaczy komunikatora w wersji na komputery PC z systemem Windows. Nowa aplikacja ładuje się szybciej i ma interfejs znany użytkownikom WhatsApp i Windows. Dzięki niej można również prowadzić grupowe połączenia wideo z maksymalnie 8 osobami, a połączenia głosowe nawet z 32 uczestnikami. Twórcy zapewniają, że w przyszłości te limity zostaną znacznie zwiększone co ma ułatwić utrzymywanie kontaktu ze znajomymi, rodziną i kolegami z pracy. W przygotowaniu jest również nowa odsłona WhatsAppa na komputery Mac, która oferować będzie dużo więcej niż to, z czego mogą korzystać obecnie użytkownicy systemu macOS.