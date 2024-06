WhatsApp z nową funkcją. Dobrze znacie ją z Instagrama

Jeżeli ktoś zapytałby, jaka jest główna zaleta każdego ekosystemu produktowego, to zdecydowanie większość osób wskazałaby na współpracę produktów i usług. Zegarki Apple świetnie współpracują z iPhone'ami, urządzenia Samsunga również zyskują dodatkowe funkcje, jeżeli działają ze sobą, a w przypadku Mety Instagram i Facebook dzielą ze sobą wiele wspólnego.

Konta na tych dwóch serwisach można połączyć, a relacje wrzucane na jeden są widoczne także na drugim portali. Jednocześnie - nie są one dostępne na trzeciej usłudze, która także ma relacje i która należy do Mety, czyli komunikatorze WhatsApp. To jednak niedługo się zmieni.

Relacje trafiają na WhatsAppa

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów, który może pochwalić się oszałamiającą liczbą 450 mln użytkowników dziennie. Jednocześnie, jest to też jedna z aplikacji, które rozwijają się dziś najszybciej, oferując multum nowych funkcji, jak kanały czy statusy.

Jednym z niedawnych dodatków są relacje, które od lat znane są użytkownikom Instagrama czy Facebooka, jednak do tej pory były one oddzielnym bytem w stosunku do analogicznej funkcji w WhatsAppie. Teraz jednak Meta będzie chciała połączyć wszystkie te usługi. To oznacza, że WhatsApp dostanie dodatkowe narzędzia to tworzenia stories (statusów), a w przypadku publikacji relacji gdzie indziej (Facebook, Instagram) będzie je można publikować także na WhatsAppie.

Co ciekawe - wszystkie te aplikacje są uznane jako Gatekeeperzy w najnowszym rozporządzeniu Unii. Jest więc bardzo ciekawe, czy jeżeli ich komunikacja przejdzie na otwartoźródłowy protokół Singala, to czy funkcja udostępniania relacji także zostanie otwarta i te będą mogły być wysyłane także na inne komunikatory, jak Signal czy Snapchat.