Nowa Tesla na horyzoncie. Model Y szybciej, niż się spodziewano

Bitwa o to, kto sprzedaje najwięcej samochodów elektrycznych zaczyna naprawdę mocno się rozkręcać. Do tej pory miano dzierżyła Tesla, a najlepiej sprzedającym się modelem jest Tesla Model Y, Elektryczny crossover, wypuszczony na rynek w 2020 roku zbiera nagrody, jednak w ostatnim czasie jego rządom zostało rzucone wyzwanie.

Wyzwanie to rzuca chińska firma BYD, która niedawno weszła także m.in. do Polski. Firma odnotowuje rekordowe statystyki sprzedaży, podnosząc liczbę sprzedanych modeli nawet o 40 proc. rok do roku. To właśnie ze względu na nią Elon Musk miał przyspieszyć wypuszczenie na rynek nowego modelu swojego samochodu.

Odświeżona Tesla Model Y. Co o niej wiemy?

Póki co większość informacji o nowej Tesli pochodzi z przecieków. Jednym z nich jest to, że samochód ma zadebiutować nie pod koniec roku, a w najbliższym miesiącu. Źródłem tego przecieku są chińskie media, ponieważ to właśnie w tym kraju ma zadebiutować nowy samochód Elona Muska.

Nowa Tesla ma przejść redesign, aby uczynić ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla konsumentów. Samochód ma otrzymać nowy wygląd świateł z przodu i z tyłu, nowe felgi, ale przede wszystkim - nową baterią, dzięki której jej maksymalny zasięg znacznie wzrośnie. Facelifting ma być tu podobny do tego wykonanego w przypadku Modelu 3 niedawno.

Póki co nowa Tesla ma zostać prawdopodobnie wypuszczona na rynek chiński, więc ceny nowego Modelu Y i jego dostępność są póki co nieznane.

