Miliony osób nabrały się na fake newsy pisane przez AI

AI jest dziś wszędzie - coraz więcej smartfonów zyskuje dostęp do zaawansowanych algorytmów AI, ChatGPT jest dziś bardziej zaawansowany niż kiedykolwiek, a tak jak jeszcze niedawno ciężko było odróżnić, to co tworzy AI od działalności człowieka, tak teraz jest to po prostu niemożliwe.

Sztuczna inteligencja tworzy muzykę, teksty, grafiki i o ile w większości zadań wciąż nie potrafi sobie poradzić (dlatego np. AI Pin czy nowe wyszukiwanie Google wywaliło się tak spektakularnie), ale w niektórzych rzeczach AI jest naprawdę dobre.

Przekonali się o tym czytelnicy pewnej aplikacji.

Newsbreak serwował czytelnikom fake newsy generowane przez AI

Newsbreak to aplikacja, która służy, jak sama nazwa wskazuje, do agregowania wiadomości. Aplikacja zbiera informacje z różnych źródeł, jak CNN czy Reuters i pisze ich skrócone wersje z wykorzystaniem AI. Co ciekawe, jest to najczęściej pobierany program na terenie Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Depositphotos

Jednak, jak wykazało dochodzenie, od jakiegoś czasu NewsBreak, pomiędzy prawdziwymi historiami, serwował swoim czytelnikom także kompletnie zmyślone treści wygenerowane w całości przez AI. Nie są to odosobnione przypadki, sprawiające, że policja musi często dementować fałszywe doniesienia, ponieważ artykuły dotyczą najczęściej lokalnych wspólnot, w których wywołują panikę. Treści AI dotyczą najczęściej jakiegoś wypadku czy przestępstwa, które nigdy nie miało miejsca.

Źródło: Depositphotos

Jest to kolejny przykład na to, że absolutnie nie jesteśmy jeszcze na etapie, w którym sztuczna inteligencja może zostać pozostawiona bez nadzoru, ponieważ nie ma w tym momencie algorytmu, który byłby odporny na halucynacje, a zbyt szybka integracja tej technologii często może prowadzić do większej liczby problemów. W końcu i bez AI fake newsy stanowiły spory problem, więc można sobie tylko wyobrazić, jak łatwo jest je tworzyć teraz.