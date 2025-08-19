WhatsApp z nową, ważną, funkcją. Testy już trwają

Pomoc w pisaniu wiadomości na komunikatorze może brzmieć jak dość... kontrowersyjny pomysł. Ale spokojnie: w założeniu nowe narzędzie ma pomóc nam w dostosowaniu stylu. Po włączeniu odpowiedniej funkcji w ustawieniach aplikacji, użytkownicy mogą wpisać krótką frazę w polu wiadomości, a wtedy ikona naklejek zniknie i pojawi się nowy symbol: pióro. Takowy oznacza dostępność asystenta bazującego na sztucznej inteligencji. Jedno stuknięcie otwiera panel podpowiedzi, w którym można poprosić o poprawki związane ze stylem, tonem lub czytelnością wiadomości. Użytkownik otrzymuje co najmniej trzy alternatywne sformułowania do wyboru, bazujące na jednym z pięciu trybów. Po przejrzeniu propozycji można pozostać przy oryginale lub zastąpić go jedną z przygotowanych przez sztuczną inteligencję wersji. Nasi rozmówcy nie będą widzieli żadnych śladów związanych ze wsparciem sztucznej inteligencji — po prostu otrzymają wiadomość z naszego konta.

Twórcy komunikatora akcentują na każdym kroku, że nowa funkcja działa lokalnie — podobnie jak inne funkcje Meta AI w aplikacjach. Domyślnie jest też wyłączona, dlatego każdy zainteresowany skorzystaniem z niej musi ją aktywować w opcjach samodzielnie. Co więcej: firma na każdym kroku akcentuje, że to rozwiązanie nie przechowuje danych użytkownika, a przetwarzanie jest anonimowe i szyfrowane. Ponadto przetwarzany jest wyłącznie tekst aktualnie wpisany w polu, aplikacja nie skanuje historii rozmowy.

WhatsApp testuje nowość. Na wdrożenie jeszcze poczekamy

Funkcja jest obecnie testowana w wersji beta na iOS. Meta nie zapowiada jeszcze jej oficjalnego wdrożenia, stąd trudno zakładać kiedy trafi ona do szerszego grona użytkowników. Jednak w ostatnim czasie Meta dość aktywnie serwuje kolejne nowości bazujące na sztucznej inteligencji — dlatego prawdopodobnie premiera nowości nastąpi prędzej niż później. Warto jednak mieć na uwadze, że dotychczas opcje bazujące na sztucznej inteligencji w WhatsAppie przeznaczone są wyłącznie dla rynku amerykańskiego. Dlatego prawdopodobnie i ta trafi (przynajmniej na starcie) wyłącznie tam. Europa musi uzbroić się w nieco cierpliwości i poczekać na swoją kolej. Nie zmienia to jednak faktu, że jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie doczekał się opcji, która pozwala generować lepiej napisane wiadomości. Nie jest to pierwszy raz kiedy widzimy analogiczne możliwości, jednak serwowanie tego bezpośrednio w oknie rozmowy jest dużym krokiem. Ale Meta w ostatnim czasie przyzwyczaja nas do tego, że dość intensywnie rozwija swoje narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Dlatego prawdopodobnie tylko kwestią czasu jest, kiedy do komunikatora trafi ich jeszcze więcej. Nie pozostaje nic innego jak obserwować i czekać na to, co firma zaserwuje nam niebawem... a przy okazji też na to, by wspomniane nowości trafiły do Europy.

