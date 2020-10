Zobacz też: Integracja komunikatorów Facebooka staje się faktem. Instagramowe wiadomości już w Messengerze

Wycisz rozmowę w WhatsApp na zawsze. Nowa funkcja, która trafia do komunikatora

Co prawda WhatsApp nie jest moim ulubionym komunikatorem — i nic nie wskazuje na to, by miało się to wkrótce zmienić, ale nie zmienia to faktu, że co jakiś czas zdarza mi się z niego korzystać do kontaktu z zagranicznymi znajomymi których próżno szukać na iMessage i Telegramie. Dlatego że nie jest to mój główny komunikator z zestawem grup, to nie brakowało mi tam specjalnie opcji wyciszania rozmów. W przypadku Telegrama, gdzie jestem w kilku grupach ze znajomymi + obserwuję boty regularnie serwujące nowe treści, bez opcji wyciszania byłoby trudno. Dlatego jestem w szoku, że WhatsApp taką funkcję dodaje tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Oto nareszcie w menu pojawiła się opcja wyciszania rozmów na zawsze — co oznacza, że z tych konkretnych „kanałów” nie będziemy otrzymywać żadnych wiadomości. Mała rzecz, a cieszy. Nowa funkcja dostępna jest już na urządzeniach z Androidem oraz iOS na pokładzie — jej odpowiednik na komputery jest dopiero w przygotowaniu. Czyli, w sumie, bez większego zaskoczenia.

Zobacz też: Wideorozmowy w WhatsApp – wszystko, co musisz wiedzieć

Z jednej strony można dyskutować czy to faktycznie tak istotna rzecz, skoro wcześniej na liście wyciszania oprócz kilku godzin czy tygodnia widniała opcja roku. Z drugiej jednak to ważna wieść dla tych, którzy czekają na integrację i zrównanie funkcjami wszystkich komunikatorów od Zuckerberga, by — zgodnie z zapowiedziami — uczynić z nich jedną wielką usługę zrzeszającą Facebook Messenger, WhatsApp oraz czaty na Instagramie.