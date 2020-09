Integracja komunikatorów Facebooka staje się faktem. Instagramowe wiadomości już w Messengerze

Prywatne wiadomości z Instagrama odczytacie teraz w Messengerze

Wszystkie dotychczas dostępne wyłącznie z poziomu Instagrama elementy będą dostępne także w aplikacji Messenger — ale nie oznacza to, że znikną bezpowrotnie z IG. Nic z tych rzeczy, najzwyczajniej w świecie użytkownicy będą mogli wybierać w której aplikacji jest im łatwiej prowadzić konwersacje. A skoro komunikator trafia jako „opcja” do starszego brata, to automatycznie nauczy się kilku nowych sztuczek. Od teraz również w prywatnych wiadomościach na Instagramie będzie można korzystać z reakcji, kolorów czatu, a nawet… wspólnego oglądania wideo z naszym rozmówcą. Ale żeby nie było że tylko jedna strona na tym zyskała, to Messenger również doczekał się kilku nowych elementów.



W Messengerze można będzie skorzystać z naklejek selfie jako reakcji, zaś wspólne oglądanie poszerza się o dostęp do IGTV. Fanów nowoczesnych komunikatorów pewnie ucieszy także funkcja znikających wiadomości, które wyparowują tuż po odczytaniu.

Na ten moment wszystkie funkcje dostępne są multiplatformowo i można z nich skorzystać i tu, i tu. Nie mam jednak złudzeń, że to potrwa wiecznie — ostatecznie pewnie FB będzie chciał wszystko ujednolicić i zamknąć w jednej aplikacji. Kiedy i jakiej? Tego jeszcze nie wiemy, ale juz teraz strach się bać.