WhatsApp wreszcie pozwoli na tworzenie ankiet w grupowych czatach

WhatsApp wreszcie wprowadzi jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji. Wkrótce do aplikacji zawita możliwość tworzenia ankiet w czatach grupowych - coś, co od dawna jest w wiodących komunikatorach, takich jak Messenger czy Telegram.

WABetainfo poinformowało, że tworzenie ankiet jest w tej chwili w fazie rozwoju. Oznacza to, że chociaż WhatsApp pracuje nad wprowadzeniem tej funkcji, to jest ona niedostępna do wypróbowania nawet dla publicznych beta testerów.

WABetainfo mówi, że twórca ankiety będzie zadawał pytanie, a reszta użytkowników znajdujących się w grupie będzie mogło głosować na odpowiedź - nie uważam, żeby trzeba było wyjaśniać na czym polegają ankiety, ale skoro taka informacja padła u źródła, to czuję się zobowiązany ją zamieścić. Ankiety mają być również w pełni szyfrowane, dzięki czemu treść głosowania będzie znana tylko członkom grupowego czatu.

Źródło: WABetainfo

Na ten moment nie wiemy, kiedy funkcja ankiet pojawi się w aplikacji dla wszystkich użytkowników. WABetainfo nie zawarło również informacji dotyczących tego, ile odpowiedzi będzie można zamieścić w ankiecie, ile będzie mogło trwać głosowanie czy ile ankiet będzie można tworzyć w jednej chwili. Informacji zatem nie ma zbyt wiele - cieszy jednak fakt, że trwają pracę nad funkcją i wprowadzenie jej jest bliżej, niż kiedykolwiek.

Nie jest to jedyna funkcja, nad którą pracuje WhatsApp w tej chwili. Wkrótce w komunikatorze ma pojawić się również możliwość reagowania na wiadomości. Nie da się ukryć, że już najwyższa pora - pod wieloma względami komunikator należący do Mety został mocno w tyle.

