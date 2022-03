WhatsApp w przeglądarce od dziś bezpieczniejszy dzięki Code Verify

WhatsApp zachęca do zainstalowania Code Verify. To dodatkowa warstwa zabezpieczeń pełnego szyfrowania podczas korzystania z komunikatora w przeglądarce.

Code Verify, która powstało we współpracy z Cloudflare to rozszerzenie do przeglądarki dostępne w Google Chrome, Microsoft Edge a wkrótce także w Mozilla Firefox. Przypięcie go do paska narzędzi pozwala szybko sprawdzić status. Narzędzie działa automatycznie. Jeśli WhatsApp Web zostanie w pełni zweryfikowany, Code Verify wyświetli na pasku narzędzi znacznik w zielonym kółku jako potwierdzenie.

WhatsApp na przeglądarce z dodatkowym zabezpieczeniem. Sprawdzi czy korzystacie z prawdziwej wersji komunikatora

Dzięki Code Verify będziecie mieć pewność czy korzystacie z niezmodyfikowanej wersji WhatsApp Web. Rozszerzenie daje pewność, że wiadomości przesyłane przez komunikator w przeglądarce trafiają do ich odbiorców i nikt inny nie ma do nich dostępu. Jeśli rozszerzenie wykryje różnicę w kodzie używanym przez Ciebie i innych użytkowników do korzystania z WhatsApp Web, otrzymasz powiadomienie o konieczności podjęcia odpowiednich działań:

Przekroczono limit czasu sieci: jeśli nie da się zweryfikować strony, ponieważ przekroczono limit czasu połączenia, rozszerzenie Code Verify wyświetli pomarańczowy okrąg ze znakiem zapytania

Wykryto możliwe zagrożenie: jeśli jedno lub więcej używanych rozszerzeń utrudnia weryfikację strony, rozszerzenie Code Verify wyświetli pomarańczowy okrąg ze znakiem zapytania

Weryfikacja nie powiodła się: jeśli rozszerzenie wykryje, że kod którego używasz do korzystania z WhatsApp Web, nie jest taki sam, jak kod używany przez innych użytkowników, ikona rozszerzenia zmieni kolor na czerwony i wyświetli wykrzyknik

WhatsApp przypomina jednocześnie, że Code Verify w żaden sposób nie jest w stanie odczytać treści wysyłanych przy pomocy komunikatora w przeglądarce. Potwierdza ono jedynie, że kod źródłowy WhatsApp Web jest taki sam, jak kod używany przez innych użytkowników. Rozszerzenie nie odczytuje wysyłanych i odbieranych przez wiadomości ani nie ma do nich dostępu. Nie przesyła też do serwerów informacji, że zostało przez użytkownika zainstalowane. Nie zapisuje danych, metadanych ani żadnych innych danych użytkownika.