WhatsApp testuje fajną nowością. Wielu ucieszy takie usprawnienie w komunikatorze!

Zaawansowane opcje formatowania tekstu w WhatsApp. Co nowego przygotowują twórcy komunikatora?

Na co dzień w komunikatorach niewielu z nas sięga po opcje związane z formatowaniem tekstu. Wymieniając wiadomości z rodziną i przyjaciółmi — raczej rzadko kiedy potrzebujemy cokolwiek punktować, wytłuszczać itd. Z własnego doświadczenia powiem, że najczęściej opcje te stają się przydatne przy... wklejaniu rozmaitych treści z zewnętrznych źródeł. Automatycznie stają się one bardziej czytelne. Wyglądają analogicznie do materiału źródłowego tekstu, dzięki czemu zgłębia się go znacznie wygodniej niż niekończącą się ścianę tekstu.

WhatsApp już od dłuższego czasu oferuje podstawowe opcje formatowania: pogrubienie, kursywę i przekreślenie. Teraz jednak, jak informuje niezastąpiony w informowaniu o nowościach ze świata komunikatora WABetaInfo, Meta pracuje nad wsparciem bloków kodu, bloków cytatów oraz kilku rodzajów list. Cieszą szczególnie te ostatnie, które pozwalają znacznie czytelniej zaprezentować teksty, kiedy te wklejane są jako niekończąca się ściana literek. To opcja, która od dawna dostępna jest w komunikatorach konkurencji — i faktycznie robi sporą różnicę.

Na tę chwilę nie mamy jeszcze żadnych dokładnych informacji kiedy zaawansowane opcje formatowania tekstu trafią do WhatsApp. Dostępne są w najświeższej wersji testowej komunikatora — prawdopodobnie więc od wdrożenia do stabilnej wersji dzieli nas co najmniej kilka tygodni. Miło jednak widzieć, że twórcy komunikatora pochylili się nad tak, przynajmniej pozornie, nieistotną kwestią. Bez wątpienia nie jest to coś, po co użytkownicy będą sięgać masowo — i jest ona znacznie mniej istotna niż podstawowe formatowania które dostępne są tam już od dłuższego czasu.