Nowa funkcja WhatsApp trafia do użytkowników. Inne komunikatory staną się zbędne?

WhatsApp nie czeka ze zmianami — i regularnie przedstawia użytkownikom nowe funkcje. Tym razem ciąg dalszy nowości związanych ściśle z wideorozmowami. Aplikacja chcąc konkurować z największymi komunikatorami wideo serwuje teraz opcję... udostępniania rozmówcom ekranu! Dla tych którzy śledzą rynek, to prawdopodobnie żadne zaskoczenie. Funkcja o której mowa jest bowiem dostępna... na każdej platformie oferującej wideorozmowy. Tym razem jednak o nowości nie dowiadujemy się ze strzępków kodu, który przeczesują w wersji beta użytkownicy. Ogłosił ją sam Mark Zuckerberg na swoim facebookowym profilu. Pokrótce zaprezentował on też jak nowa opcja prezentuje się w praktyce.

WhatsApp - udostępnianie ekranu

Udostępnianie ekranu w WhatsApp - nowa funkcja trafia do aplikacji

W swoim oficjalnym ogłoszeniu nowej funkcji Mark Zuckerberg był dość oszczędny. Ale serwis TechCrunch informuje, że nowa funkcja udostępniania ekranu rozmówcom w WhatsApp będzie kompatybilna z całym szeregiem platform, na których dostępna jest aplikacja. Nie mogło więc zabraknąć iOS, Androida czy Windowsa.

Kiedy możemy spodziewać się nowości w naszych aplikacjach? Lada moment! Jak to najwięksi rynkowi gracze mają w zwyczaju, nową funkcję wprowadzają falami. To proces, który może potrwać nawet przez kilka tygodni, kiedy to kolejni użytkownicy z całego świata dostają świeżą opcję. Widujemy to regularnie w produktach m.in. Meta czy Google.

Nie tylko udostępnianie ekranu. Są też inne usprawienia

Na tym jednak jeszcze nie koniec. WhatsApp sporo uwagi poświęca ostatnio wideorozmowom — dlatego też poza udostępnianiem ekranu, platforma serwuje także wsparcie dla rozmów w trybie poziomym na smartfonach i tabletach.

WhatsApp staje się coraz lepszym narzędziem do wideorozmów, ale czy uda mu się podkopać pozycję i zastąpić dotychczasowych ulubieńców publiczności? Bez wątpienia ma ku temu środki — ogromną bazę wiernych użytkowników, którym wygodniej będzie nie żonglować aplikacjami?