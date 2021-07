WhatsApp może nie budzić zaufania u wielu użytkowników, ale to wciąż jeden z najpopularniejszych komunikatorów na rynku. Również dlatego zespół rozwijający aplikacje pod skrzydłami Facebooka tak dynamicznie stara się odpowiedzieć na większość ich potrzeb i oczekiwań użytkowników, bo ich utrata może być bardzo odczuwalna. Wystarczy przypomnieć sobie sytuację, w której użytkownicy WhatsAppa skierowali się ku konkurencji – Telegramowi oraz Signalowi – gdy w grę wchodziły zmiany w regulaminie usługi, które nie podobały się większości osób.

WhatsApp znacząco zmienił się w ostatnich miesiącach

WhatsApp u podstaw był komunikatorem z funkcją szyfrowania wiadomości, a twórcy zdecydowali się na kilka rozwiązań, z których wycofanie się teraz będzie niezwykle trudne. Nie tylko w dobie pandemii i lockdownów, gdy więcej czasu spędzaliśmy przed komputerami, bardzo przydatna okazuje się obecność aplikacji na innych urządzeniach niż smartfon. Każdorazowe sięganie po telefon, by odczytać wiadomość i na nią ewentualnie odpowiedzieć, jest po dłuższym czasie irytujące.

WhatsApp nadrabia zaległości. Komunikator wkrótce pozwoli wybrać w jakiej jakości chcemy wysłać zdjęcia

Dlatego tak ważne było wprowadzenie aplikacji desktopowych WhatsAppa na Windowsa i macOS-a oraz uruchomienie web-aplikacji. Działają one tylko w sytuacji, gdy nasz smartfon pozostanie połączony z Internetem, bo pełni on rolę bramki pomiędzy apką a serwerami. Ten krok był bardzo istotny i równie znaczące będzie pozwolenie na korzystanie z WhatsAppa na innych urządzeniach, nawet wtedy, gdy smartfon się rozładuje czy będzie po prostu wyłączony. Niestety, WhatsApp nie planuje pozwolić na zalogowanie się na to samo konto na dwóch smartfonach jednocześnie, co jest dla mnie rozczarowującą informacją.

WhatsApp z szyfrowaną kopią zapasową czatów i multimediów

WhatsApp wkrótce zamieni się w sklep. Zakupy zrobicie w komunikatorze

Sama funkcja szyfrowania wiadomości zabezpiecza użytkowników przed przechwyceniem ich wiadomości przez inne osoby, ale jeżeli korzystamy z kopii zapasowej w chmurze – na Dysku Google lub w iCloud – to służby będą mogły zawnioskować o wydanie im tych plików, a wtedy nasze rozmowy mogą stać się jawne. Wkrótce sytuacja może się jednak zmienić, ponieważ WhatsApp rozpoczął testy w aplikacji beta na Androida – nowa funkcja umożliwi tworzenie kopii zapasowych, które będą szyfrowane, więc nawet gdy wpadną w niepowołane ręce, to nie będzie możliwe ich odczytanie. Nowej funkcji możecie szukać w aplikacji w Google Play oznaczonej numerkiem 2.21.15.5.

Utrata hasła będzie oznaczać utratę dostępu do kopii zapasowej

Z nową funkcją wiąże się jednak pewna odpowiedzialność. Włączenie jej powinno zapewnić bezpieczną kopię zapasową historii czatów i multimediów, ale każdy z użytkowników powinien pamiętać, że jeśli zapomni hasła lub zgubi 64-cyfrowy klucz odzyskiwania, wszystkie dane w chmurze będą na trwale zablokowane . W takich okolicznościach nawet WhatsApp nie będzie w stanie nam pomóc ani nikt inny.

Jak działa WhatsApp na kilku urządzeniach – znamy szczegóły

Wspomniana funkcja synchronizacji szyfrowanych czatów pomiędzy urządzeniami powinna dopełnić całości, jeśli chodzi o uniwersalność WhatsAppa w codziennym użytku i jedyne czego mi będzie od tej pory brakować, to właśnie możliwość zalogowania się na ten sam numer/konto na dwóch różnych smartfonach. Może i do takiej decyzji dojrzeje WhatsApp.