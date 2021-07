WhatsApp nadrabia zaległości. Komunikator wkrótce pozwoli wybrać w jakiej jakości chcemy wysłać zdjęcia

Patrzę i nie wierzę. WhatsApp od wielu lat należy do największego z gigantów na rynku social media, a pod wieloma względami wyprzedziła go konkurencja która debiutowała znacznie później, a do tego nie ma takich środków. No ale czemu się dziwić, skoro takie — mogłoby się wydawać — podstawowe elementy jak wygodna obsługa kilku urządzeń docierają tam z ogromnym opóźnieniem. Za pośrednictwem komunikatorów przesyłamy dziesiątki wiadomości tekstowych, ale nie oszukujmy się — multimedia również odgrywają tam ważną rolę. Przez lata WhatsApp traktował ich jakość po macoszemu, ale jak informuje niezawodny w kwestiach nowości whatsappowych serwis WABetaInfo — wkrótce miałoby się to zmienić.

Lepsza jakość multimediów wkrótce ma trafić do WhatsApp

W wersji beta oznaczonej numerkiem 2.21.14.16 WhatsApp doczekał się zmian w kwestii jakości wysyłanych obrazków. Prace nad wyższą jakością wysyłanych za pośrednictwem komunikatora filmów są już w bardzo zaawansowanym stadium — i wiemy o tym od kilku tygodni. Teraz mają do nich dołączyć także wyższej jakości fotografie. Nowe opcje we wspomnianej wersji beta dają użytkownikom szansę wyboru jakości: automatycznej (rekomendowanej — prawdopodobnie w zależności od typu/jakości połączenia), najlepszej oraz oszczędnej. Biorąc pod uwagę, że konkurencja ma takie rozwiązania już od dawien dawna (Telegram od lat pozwala wysyłać zdjęcia skompresowane, albo w oryginalnej jakości, bez jakichkolwiek strat) — można tylko rozłożyć ręce, że tutaj trwa to aż tak długo. No ale lepiej późno, niż wcale.

Ile przyjdzie nam poczekać na implementację tych rozwiązań wszystkim użytkownikom – nie wiadomo. Mam nadzieję, że to kwestia kilku najbliższych tygodni — a nie długich miesięcy…