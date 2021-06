WhatsApp wkrótce zamieni się w sklep. Zakupy zrobicie w komunikatorze

Facebook nie jest dobrym wujkiem, który będzie robił to, na czym zależy użytkownikom. To wielka korporacja, która ma przede wszystkim przynosić zyski inwestorom — podobnie jak wszystkie inne spółki, projekty i produkty, które przejmują. WhatsApp czy Instagram nie są tutaj żadnym wyjątkiem. W ostatnich miesiącach wokół tego pierwszego działo się naprawdę sporo, a kontrowersje wokół nowego regulaminu trwają po dziś dzień, sama dyskusja na ich temat nie ustaje. Bo nawet jeśli teraz właściciel komunikatora mówi wprost, że jednak wycofuje się ze swoich gróźb i nie będzie ograniczał funkcji tym, którzy nie zdecydują się na ich akceptację — to jednak zaufanie zostało mocno nadszarpnięte, wielu użytkowników uciekło i nie zamierza wracać. A wkrótce WhatsApp zaoferuje także wygodne zakupy bez opuszczania komunikatora.

Zakupy w WhatsApp. Komunikator dorobi się swojego sklepu

Zarówno Instagram jak i Facebook mają swoje wbudowane, zintegrowane z platformą, sklepy od wielu miesięcy. Dla nikogo więc nie powinno być specjalnym zaskoczeniem że kolejny produkt Facebooka musi nareszcie zacząć przynosić realne zyski — i z tej okazji regularnie pojawiają się płatne opcje dla kont biznesowych… ale na tym jeszcze nie koniec. Bo i WhatsApp zamieni się w wirtualny sklep. Konta biznesowe będą miały dodatkową kartę w rękawie — łatwe podrzucanie ofert i dużo wygodniejszą sprzedaż za pośrednictwem platformy, Facebook zaś też swoje będzie miał od każdej oferty. Wilk syty, owca cała – a mimo że lockdowny na całym świecie powoli się luzują, ludzie mówią wprost że nawet po niej planują więcej kupować online. Bo właściwie po co mieliby iść do sklepu, skoro mogą wszystko wyklikać — a tutaj dodatkowo jeszcze za pośrednictwem komunikatora sprzedawca rozwieje wszelkie wątpliwości, podeśle ofertę, klik, klik i gotowe.

