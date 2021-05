Ten kraj pokazuje, jak walczyć z nieuczciwą polityką prywatności w WhatsAppie

Nie jest to pierwszy raz, kiedy przedstawiciele administracji państwowej chcą mierzyć się z WhatsAppem w sprawie jego regulaminu. W Niemczech tamtejszy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji uruchomił postępowanie mające na celu wprowadzenie zakazu przetwarzania i przekazywania danych pochodzących z komunikatora. Obie strony są obecnie na etapie przepychanek – WhatsApp nie wycofuje się ze zmian, a Komisarz grozi zgłoszeniem sprawy do Komisji Europejskiej, co mogłoby skutkować zablokowaniem nowej polityki komunikatora na szczeblu europejskim. Reakcja Indii była więc zdecydowanie bardziej radykalna i pokazała, co trzeba zrobić, by postawić się niekorzystnym zmianom.

Pozostaje mieć nadzieję, że inne państwa pójdą tym tropem.

