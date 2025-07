Polacy kochali ten teleturniej. Po latach niebytu wraca na antenę z kultowym prowadzącym

Idź na całość powraca. W latach 90. Polacy kochali ten format i tłumnie zasiadali przed telewizorami. Teraz będą mogli przeżyć to jeszcze raz. Co wiadomo na temat powrotu kultowego teleturnieju?

Idź na całość, teleturniej oparty na amerykańskim formacie zatytułowanym Let's make a deal, trafił do Polski w 1997 roku, gdzie cieszył widzów przez 4 lata. Po dziś dzień wielu wspomina go z ogromną sympatią: trudno się dziwić. Kiedy pojawił się w latach 90. wielu widzów łaknęło takich nowości ze świata. Nagrody i sponsorzy rozbudzały wyobraźnię, a emocje związane z losowością całej tej zabawy po dziś dzień wywołują u wielu dreszczyk emocji. Niebawem będziemy mogli przeżyć to wszystko jeszcze raz, bowiem pokochany przez Polaków przed laty format powróci na anteny już niebawem!

Idź na całość powraca - z Zygmuntem Chajzerem w roli prowadzącego

O tym, że Idź na całość powróci na ekrany telewizorów dowiedzieliśmy się oficjalnie już kilka tygodni temu. Aż do teraz nie wiedzieliśmy nic na temat tego, czego można się po tym powrocie spodziewać: poza tym, że nie zabraknie zonków, emocji i grania o znakomite nagrody.

Teraz jednak uchylono rąbka tajemnicy. Teleturniej tym razem nie trafi na antenę Polsatu, a oglądać będziemy go mogli na TTV. Ogromnym zaskoczeniem jest także kwestia związana z prowadzącym... a może raczej: prowadzącymi.

Źródło: https://www.instagram.com/p/DLcEkO9Mak2/

W tej roli przede wszystkim powróci uwielbiany przez tłumy Zygmunt Chajzer — to właśnie jego charyzma, żarty i styl prowadzenia pozwoliły zdobyć Idź na całość popularność w latach 1997-2000. Po tym gdy zastąpił go Krzysztof Tyniec — program zniknął z anteny po roku. Ale tym razem twórcy nas zaskoczyli i zamiast jednego prowadzącego, będzie ich dwóch. Obok Zygmunta Chajzera stanie bowiem Robert Motyka, który dał się poznać szerszej publice jako założyciel kabaretu Paranienormalnych. Zapowiada się naprawdę ciekawy zestaw — i jeśli nie zawiedzie całe zaplecze, to kto wie. Może faktycznie po 24 latach niebytu Idź na całość na nowo rozkocha w sobie polskich telewidzów.

Idź na całość na TTV. Teleturniej wróci już jesienią

Powrót Idź na całość planowany jest na kolejny sezon telewizyjny — czyli zobaczymy go już po wakacjach. Na tę chwilę dokładne szczegóły związane z datą premiery nie są jeszcze znane, ale prawdopodobnie będzie to wrzesień lub październik - czyli bliżej niż dalej.

Komentarze związane z powrotem teleturnieju są jednak ostrożnie optymistyczne i... trudno się dziwić. Z jednej strony: powrót marek z którymi mamy ogrom nostalgii bez wątpienia cieszy i daje ogrom frajdy. Z drugiej jednak strony warto mieć na uwadze, że kiedy teleturniej był tutaj niezwykle popularnym, świat wyglądał nieco inaczej. Nagrody, które wówczas rozpalały wyobraźnię - teraz co najwyżej wzbudziłyby uśmiech politowania. Dlatego też sporo zależy od realizacji i podejścia twórców. Czy uda im się stanąć na wysokości zadania? Dowiemy się już jesienią.