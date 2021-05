Albo zaakceptujesz nowy regulamin, albo WhatsApp utnie Ci dostęp do części funkcji

Przeczytaj też: Każdy może zobaczyć czy rozmawiasz na WhatsApp. Porażające „niedopatrzenie” twórców komunikatora

Muszę przyznać, że jestem nieco zaskoczony tak agresywnymi poczynaniami WhatsAppa/Facebooka – szczególnie, że po tylu wpadkach z bezpieczeństwem usługi i zamieszaniu wokół polityki prywatności FB, firma powinna stawać na głowie by użytkownicy nie rezygnowali z jej usług. Konflikt na linii Facebook-Apple cały czas trwa i doskonale rozumiem, że użytkownik iOS widząc możliwość pod tytułem „poproś aplikację o nieśledzenie” najpewniej to właśnie kliknie, szczególnie jeśli chodzi o FB, który wykorzystuje zgromadzone dane by atakować nas personalizowanymi reklamami na każdym kroku. Jeśli korzystacie z Instagrama, który przecież też należy do FB, to na pewno zauważyliście, że już co czwarty post jest „sponsorowany” i prawie idealnie wpisuje się w treści, których sami szukamy/obserwujemy. Jestem też zdziwiony, że producent wspomnianych aplikacji wierzy w ogóle w to, że użytkownicy opowiedzą się po jego stronie i pozwolą na śledzenie, jeśli system operacyjny urządzenia pozwala im tego nie robić. Plotki o płatnym FB można sobie oczywiście włożyć między bajki, ale jeśli faktycznie kiedyś stanie się to faktem, to szczerze wątpię by „zwykły użytkownik” zdecydował się choćby na symboliczną opłatę za serwis. Firmy promujące swoje produkty owszem, ale nie statystyczny Kowalski, który poszuka sobie innego miejsca w sieci. To samo tyczy się komunikatora – WhatsApp jest po prostu jedną z aplikacji, wraz ze znajomymi można się przenieść do konkurencji, szybko się do niej przyzwyczaić i zupełnie zapomnieć o tym, z czego korzystało się wcześniej. A pewnie też w obliczu ograniczania funkcji za niezaakceptowanie nowego regulaminu użytkownicy zaczną po prostu rezygnować z WhatsAppa dla zasady.

źródło