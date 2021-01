Podczas tego przejęcia, w dokumentacji przekazanej Unii Europejskiej, która to miała zatwierdzić to przejęcie, Facebook zapewniał, że nie będzie w stanie dopasować użytkowników Facebooka z użytkownikami WhatsApp po numerze telefonu. Ale już dwa lata później, po zmianie polityki prywatności WhatsApp w 2016 roku okazało się, że jest to możliwe, a KE ustaliła, że Facebook był tego świadomy już w 2014 roku.

Z tego też względu za świadome wprowadzenie w błąd Komisja Europejska nałożył na Facebooka karę w wysokości 110 mln euro. (Źródło: KE). Jednocześnie uznając, że pominięcie tak istotnego faktu w postępowaniu w 2014 roku nie miało wpływu na decyzję o zatwierdzeniu przejęcia WhatsApp przez Facebooka.

Wspomniana wyżej zmiana polityki w 2016 roku prywatności WhatsApp zakładała udostępnienie danych użytkowników tego komunikatora Facebookowi, ale z adnotacją, że mogą z tego zrezygnować (Źródło: 9To5Mac).

Teraz jednak, wszyscy użytkownicy (nie tylko nowi, ale i dotychczasowi) uruchamiający WhatsApp dostają poniższe powiadomienia o konieczności zaakceptowania nowej polityki prywatności do 8 lutego, bez możliwości jego pominięcia: