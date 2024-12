Jeżeli wasze listy do Świętego Mikołaja dotarły na czas, to istnieje duża szansa że u częśći z was pod choinką czekał nowiusieńki iPhone. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was kilka prostych wskazówek, które przydadzą się przy konfiguracji iOS!

Konfiguracja nowego iPhone'a raczej nie powinna nikomu sprawić problemu — szczególnie, jeżeli mieliście już wcześniej swoje Apple ID. Jeżeli nie, to też większych problemów być nie powinno — tym bardziej że na łamach AntyWeb wspominaliśmy już też jak założyć konto Apple bez karty. Po wyborze języka system sprawnie przeprowadzi was przez kolejne etapy, ale dla tych którzy z urządzeniami przenośnymi Apple spotykają się po raz pierwszy... i nie tylko — kilka wskazówek.

Transfer danych? To nie problem, nawet z Androida

Niezależnie od tego czy wcześniej korzystaliście z innego iPhone'a, czy Androida — warto byłoby zadbać o przeniesienie danych. W przypadku pierwszej opcji najbezpieczniej będzie zrobić na starym urządzeniu kopię w iCloud — i już na etapie konfiguracji urządzenia ją odtworzyć. Jeżeli jednak boicie się że wszystkie wasze dane zostaną w Androidzie i całość trzeba przenosić ręcznie, to spokojnie — obok odtwarzania z backupu iTunes oraz iCloud, przy pierwszej konfiguracji widnieje także polecenie Przenieś dane z Androida. Na Androidzie zainstalujcie aplikację Przenieś do iOS, uruchomcie, odszukajcie polecenie Znajdź swój kod. Wpisz kod na iPhone, wybierz elementy które chciałbyś przenieść i... czekaj. Tempo transferu zależy od szybkości łącza internetowego, do którego podłączone są oba urządzenia.

W ten sposób przenieść można m.in. kalendarze, wiadomości, kontakty czy multimedia. Co więcej — jeżeli aplikacja odnajdzie aplikacje z których korzystaliście na Androidzie, to też automatycznie je pobierze.

Po zakończeniu transferu możesz już rozpocząć korzystanie z urządzenia, ale zanim to — warto jeszcze zajrzeć do opcji i skonfigurować co nieco.

Konfiguracja zabezpieczeń, by nie musieć zawsze podawać hasła

W nowszych modelach iPhone'ów czeka na nas konfiguracja zaawansowanego systemu kamer rozpoznającego naszą twarz — czyli Face ID. Analogicznie sprawy mają się z konfiguracją, którą znajdziemy w Ustawieniach pod zakładką Face ID i kod. Jeżeli do tej pory nie skonfigurowaliście swojego wyglądu - możecie to zrobić właśnie tam. To również miejsce, w którym wybieramy gdzie można będzie korzystać z takiego sposobu weryfikacji (zarówno w aplikacjach, jak i systemowych elementach — poza odblokowywaniem i zakupami w App Store jest jeszcze Portfel i Apple Pay czy wypełnianie haseł).

Po konfiguracji Face ID będziemy mogli zastąpić ciągłe wpisywanie hasła odciskami palca m.in. przy zakupach w App Store.

Ustal jak ma wyglądać twoje Centrum Sterowania

Centrum Sterowania to pasek z narzędziami, który w każdym momencie można wysunąć z dolnej części ekranu. Obecny od jakiegoś czasu, w najnowszej wersji nareszcie można go skonfigurować według naszego widzimisię — i jak najbardziej warto z tego korzystać. Macie w domu moduły współpracujące z HomeKitem? Warto ustawić tam odpowiedni skrót, by mieć je zawsze pod ręką! Często korzystacie z minutnika i nie dogadujecie się z Siri? No to tym bardziej!

Co niezwykle istotne -- od iOS 18 możemy mieć kilka ekranów w Centrum Sterowania. By przejść do ich edycji i dostosowania według własnego widzimisię wystarczy uruchomić Centrum Sterowania, a następnie przytrzymać palec na wolnej przestrzeni. Tak przechodzimy do edycji -- i wtedy możemy usuwać i dodawać skróty, widżety i kontrolki. Gestem przesunięcia palcem w górę / dół przechodzimy do kolejnych stron, gdzie wprowadzamy zmiany i ustawiamy wszystko według własnych potrzeb!

Skonfiguruj widżety, aby żyło się prościej

Apple kilkanaście miesięcy temu otworzyło się na temat widżetów - i obecnie użytkownicy iPhone'ów oraz iPadów mogą zapełnić swoje ekrany główne nie tylko ikonkami, ale także przygotowanymi przez twórców aplikacji widżetami. Ich dodawanie jest dziecinnie proste — wystarczy przytrzymać palec na ekranie głównym aż ikony aplikacji zaczną się ruszać — a wówczas w lewym górnym rogu czekać na nas będzie na nas polecenie edycji, a po jego wyborze otworzy się menu z poleceniami dodania widzetów (a także dostosowania wyglądu ikon oraz edycji stron, gdy mamy ich więcej). Co ważne - dodatki dodawane na ekranie można układać w stosach. Pozwoli to zaoszczędzić miejsce, a jednym maźnięciem palca zyskać dostęp do kolejnych warstw wiedzy.

Nowość ostatnich iOS - przygotuj sobie kilka ekranów głównych i przełączaj się między nimi w kilka sekund

iOS daleki jest daleko w tyle jeżeli chodzi o zmiany ekranów, ikonek i ogólne zarządzanie wyglądem. Przez lata Apple pozwalało wyłącznie zmieniać tapety na zablokowanym i odblokowanym ekranie - ale w tym roku coś w temacie drgnęło i pozwalają stworzyć kilka wariantów ekranów głównych, między którymi możemy się przełączać w mig. Wisienką na torcie pozostaje zaś kwestia dodania do nich widżetów, których biblioteka się stale powiększa. Jak z nich skorzystać? Na zablokowanym ekranie wystarczy przytrzymać palec by przejść do trybu edycji. Teraz mamy opcję edycji naszego obecnego pulpitu, a także dodawanie kolejnych. Wszystko prost, intuicyjne i zupełnie bezproblemowe - przekonajcie się sami!

Zrób sobie wizytówkę: plakat kontaktu

Najnowszy system iOS pozwala stworzyć plakat kontaktu. Czyli indywidualny ekran, który wyświetlany będzie użytkownikom do których telefonujemy. Kiedy dzwonimy, nasz plakat kontaktu pojawi się na ekranie iPhone'a osoby odbierającej połączenie. Tworzenie plakatu kontaktu odbywa się bezpośrednio w aplikacji Kontakty. Tam przechodzimy do sekcji Moja wizytówka, a dalej zaś do Edycji. To właśnie w tym widoku wybieramy zdjęcie, kolorystykę i ogólny wygląd modułu.

Dostosuj skróty na ekranie blokady - teraz to możliwe!

Jedną z nowości z której korzysta się w nowej wersji iOS z nieskrywaną przyjemnością jest dostosowanie skrótów na blokadzie ekranu. Wcześniej były one z góry predefiniowane i można tam było mieć wyłącznie sprawny dostęp do systemowej aplikacji aparatu oraz latarki. Teraz możemy je łatwo dostosować do własnych potrzeb. W tych dwóch miejscach możemy umieścić cały zestaw rozmaitych kontrolek. Od wskazania otwarcia wybranej przez nas, zainstalowanej na urządzeniu, aplikacji, przez rozpoznawanie muzyki, budzik, kalkulator... na innych aparatach kończąc.

Aby dostosować skróty na ekranie blokady należy przytrzymać palcem na zablokowanym ekranie, a następnie skorzystać z polecenia Dostosuj. Kiedy przejdziemy do widoku naszego ekranu blokady, poza zmianą widżetów czy stylu zegarka -- możemy także usunąć skróty z prawej i lewej strony tuż przy dolnej krawędzi ekranu. Następnie, korzystając z symbolu plusa w okręgu, przechodzimy do menu dodawania własnych skrótów. Przydatne, funkcjonalne i... wyjątkowo efektywne, by wypracować własne workflow pracy!

Wybierz jak można się z tobą kontaktować przez iMessage i FaceTime

iMessage oraz FaceTime to komunikatory Apple, które dostępny są wyłącznie na ich urządzeniach. Są one zespolone z aplikacją Wiadomości oraz systemowym dialerem. Jako identyfikator na platformach mogą posłużyć nasze numery telefonu, ale także adresy e-mail powiązane z naszym kontem. Sami zadecydujcie jak chcecie się w nim identyfikować. W tym celu otwórzcie Ustawienia i przejdźcie do zakładki FaceTime. Tam będziecie mogli zadecydować czy w jaki sposób jesteśmy identyfikowani, a także z jakiego adresu / numeru rozpoczynamy nową rozmowę.

Jeżeli zaś nie jesteście zainteresowani korzystaniem z komunikatorów Apple i wolicie pozostać przy własnych, sprawdzonych, rozwiązaniach, to żaden kłopot. Możecie je wyłączyć na samej górze wspomnianej już zakładki FaceTime, iMessage zaś analogicznie odznaczymy w znajdującej się tuż obok sekcji Wiadomości. Wówczas to w charakterystycznej aplikacji z zieloną będziemy otrzymywać tylko wiadomości SMS.

Usuń systemowe aplikacje, z których nie planujesz korzystać

Już przy pierwszym uruchomieniu telefonu niemal cały ekran będzie po brzegi wypakowany aplikacjami i systemowymi opcjami. Od Ustawiań, przez kalkulator, muzykę, mail, przeglądarkę, na giełdzie i iBooks kończąc. Jeszcze niedawno były one nie do ruszenia — jedynym co mogliśmy zrobić, to ukryć je głęboko w folderze, do którego i tak nigdy nie zaglądamy. Teraz jednak bez problemu można je usunąć tak, jak wszystkie inne programy które na co dzień instalujemy z App Store. Czyli wystarczy chwilę przytrzymać palcem na ikonie, aż ta podskoczy i pojawi się charakterystyczny X przy jednej z górnych krawędzi. A jeżeli chcecie po prostu "przenieść" je wyłącznie do Biblioteki Aplikacji bo nie korzystacie z nich na co dzień, ale jednak w razie potrzeby chcielibyście mieć do nich szybki dostęp - nic straconego. Po prostu skorzystajcie z opcji usuwania z ekranu początkowego.

Mamy nadzieję, że tych kilka porad pomoże wam sprawniej skonfigurować i — co ważniejsze — także spersonalizować znalezione pod choinką urządzenie. Ze swojej strony życzę owocnego korzystania z nowego smartfona i... Wesołych Świąt!

