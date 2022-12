Usuwanie wiadomości to świetna funkcja — no, chyba że klikniemy w złą opcję

Przez wiele lat wszyscy marzyliśmy o funkcji usuwania wiadomości w komunikatorach, lecz kiedy już ją dostaliśmy, to okazało się, że potrafi to spowodować trochę problemów — szczególnie dla nieuważnych osób lub użytkowników z małymi smartfonami.

Źródło: Depositphotos

Kasowanie wiadomości dzieli się jednak na dwie opcje: usuwanie tylko w oknie dla nas samych oraz usuwanie u wszystkich. Problem w tym, że jeśli usuniemy wiadomość w swoim oknie, to nie możemy usunąć jej już dla innych uczestników czatu — bo zwyczajnie ona znika. Jest to o tyle problematyczne, że jak staramy się coś usunąć w pośpiechu, to możemy wybrać złą opcję — i jestem pewien, że każdemu zdarzyła się taka sytuacja. To powoduje wiele nieporozumień i zwyczajnie może doprowadzić do niepotrzebnych niezręcznych sytuacji.

Więcej już nie będzie takich sytuacji… a przynajmniej na WhatsApp

WhatsApp wprowadził funkcję, która sprawi, że już więcej nie znajdziemy się w podobnej sytuacji. Kiedy usuniemy wiadomość tylko dla siebie w komunikatorze należącym do Mety, dostaniemy na dole ekranu możliwość anulowania tego działania. Wtedy oczywiście możemy albo zostawić tę wiadomość, albo usunąć dla wszystkich — i najczęściej to ta druga opcja będzie używana.

Źródło: WhatsApp

Warto zaznaczyć, że usuwając wiadomość dla wszystkich, nie dostajemy opcji anulowania tego działania — lecz to raczej nie jest potrzebne, w końcu ciężko wyobrazić sobie sytuację, kiedy zrobilibyśmy to przypadkiem — a nawet jeśli, to można napisać ją drugi raz. O dziwo WhatsApp nie poinformował o tej funkcji na swoim blogu, a zaledwie za pomocą tweeta, lecz bez dwóch zdań jest to coś, o czym warto wiedzieć.

Źródło: Will Cathcart (Twitter)