Otwieracie lodówkę a tam… ChatGTP. Na razie to zacny suchar, ale pewnie kiedyś zmieni się w rzeczywistość. Na pewno wcześniej AI przywita nas w samochodach.

ChatGPT szturmem podbija świat. Spokojnie można napisać, że oparty na sztucznej inteligencji chatbot zrewolucjonizował już sposób wyszukiwania informacji w sieci. Dzięki niemu dostajemy nie tylko suche informacje, ale odpowiedzi pełne kontekstu.

Najszybciej w jego wartości i wpływie na nasze życie zorientował się Microsoft, inwestując w firmę najpierw miliard a następnie 10 miliardów dolarów. Mówi, że zaimplementuje ChatGPT we wszystkich swoich produktach. ChatGPT nadal może jednak swobodnie budować partnerstwa z innymi gigantami. Stąd zainteresowanie ze strony General Motors.

Inteligentny asystent kierowcy

Potwierdził to wiceprezes GM Scott Miller. Według niego „ChatGPT będzie obecny we wszystkim”. Jak powiedział, asystent może wykraczać poza proste polecenia głosowe dostępne w dzisiejszych samochodach.

W czym dokładnie mógłby pomóc kierowcom? Na razie odpowiedzi Millera są dość ogólne – wg. niego mógłby np. sam otwierać bramę do domu czy mieć dostęp do wszystkich informacji o aucie, tak by być w stanie diagnozować ewentualne awarie.

Na pewno w zasięgu jest również wspomaganie jazdy w samochodach autonomicznych albo dostarczanie informacji asystentom kierowcy lub optymalizowanie jazdy pod względem zużycia paliwa.

Jako pierwszy o tym, że GM pracuje nad wirtualnym asystentem, poinformował serwis semafor.com. Wg. jego informacji aktywowany głosowo chatbot będzie korzystał z chmury Microsoft Azure, która ma wyłączne prawa do technologii OpenAI, napędzającej ChatGPT.

Pomoże w wymianie koła

Jak jeszcze wykorzystać AI w samochodzie? Jak podaje semafor.com, jeśli kierowca złapał gumę, może poprosić auto o podpowiedź, jak wymienić koło. Na ekranie AI wyświetli wtedy film instruktażowy.

Inny przykład: na desce rozdzielczej zapala się lampka. Kierowca może zapytać asystenta co to oznacza i czy powinni się zatrzymać, czy kontynuować jazdę, aby sobie z tym poradzić po powrocie do domu. AI może nas nawet samodzielnie umówić na wizytę w warsztacie.

General Motors ma przewagę nad konkurencją z branży we wdrażaniu AI, bo od dwóch lat współpracuje z Microsoftem w zakresie pojazdów autonomicznych.

Firmy z różnych obszarów bardzo intensywnie pracują nad implementacją ChatGPT do swoich produktów. Ostatnio o integracji poinformował popularny komunikator Slack. Dzięki AI użytkownicy będą mogli tworzyć podsumowania konwersacji. Pojawi się również możliwość szybkiego wyszukiwania informacji o projektach lub tematach. Użytkownicy będą mogli też wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia szkiców wiadomości, odpowiedzi oraz notatek.

