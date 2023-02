Tryb znikających wiadomości

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Messenger posiada tryb, w którym wysyłane przez nas wiadomości będą znikać po określonym czasie. Jeśli rozmawiamy na jakiś wrażliwy temat albo przesyłamy prywatne informacje i nie chcemy, by zachowały się w historii konwersacji, to taki tryb w Messengerze może okazać się bardzo pomocny. By z niego skorzystać, możemy albo wykonać gest ku górze w widoku rozmowy i przytrzymać palec przez chwilę na ekranie (animacja podpowie jak długo powinniśmy to robić), albo przejść do szczegółów danej rozmowy i stamtąd wybrać tryb znikających wiadomości. Nie zapomnijcie jednak go dezaktywować, gdy nie będzie już potrzebny.

Odpowiadanie w wątkach (gest), reakcje na wiadomości

Prowadzenie rozmowy na komunikatorze takim jak Messenger czasami staje się trochę chaotyczne, ponieważ poruszając kilka wątków możemy pogubić się, które wiadomości dotyczą którego z tematów. Funkcja odpowiedzi pozwala oznaczyć wiadomość, na którą odpowiadamy, a po tapnięciu na nią będziemy nawet przeniesieni do wskazanej wiadomości. By skorzystać z funkcji odpowiadania można przytrzymać dłużej palcem na wiadomości i wybrać "Odpowiedz", ale dostępny jest też gest - gdy przesuniecie palcem w prawym kierunku po wiadomości, na którą chcecie odpisać, to zostanie ona zaznaczona i będziecie mogli wpisać swoją odpowiedź. Jeśli chcesz szybko zareagować na czyjąś wiadomość, możesz dłużej przytrzymać palec na danej wiadomości i wybrać jedną z reakcji z emotkami. Jeśli domyślna lista Ci nie odpowiada, tapnij w "plus" ("+"), by wybrać dowolną inną emotkę.

Tajna konwersacja

Tajna konwersacja to oczywiście odpowiedź Facebooka na rosnącą świadomość użytkowników, którzy oczekują, że ich wiadomości będą szyfrowane, nie będą dostępne dla osób postronnych ani nawet firmy, do której należy komunikator. Jest to możliwe tylko w scenariuszu, gdy są one rzeczywiście zaszyfrowane, gdy tylko opuszczają urządzenie nadawcy i odszyfrowane po dotarciu do urządzenia odbiorcy, więc nawet przechwycone nie będą możliwe do odczytania. Tajne konwersacje w Messengerze nie synchronizują się na innych naszych urządzeniach, więc nie bądźcie zdziwieni, że nie znajdziecie ich wśród rozmów widocznych np. na Facebooku. Tajne konwersacje oferują też inne dodatkowe funkcje, jak czasomierz, dzięki któremu wiadomości znikną z konwersacji po określonym czasie.

Szukaj w konwersacji

Funkcja szukania w Messengerze, widoczna w górnej części ekranu, pozwala szybko przeszukać rozmowy pod kątem danego słowa czy frazy, ale czasem potrzebujemy to zrobić biorąc pod uwagę tylko jedna, konkretną konwersację. By to zrobić należy przejść do szczegółów danej rozmowy (dotknij nazwy użytkownika lub nazwy grupy w górnej części ekranu), a następnie zejdź niżej i dotknij na "Szukaj w konwersacji". Wtedy u góry ekranu wyświetli się pole wyszukiwania, a wyniki będą uwzględniały tylko konkretną rozmowę, zamiast wszystkich, które są w naszej historii. Pozwala to zaoszczędzić czas i ograniczyć wyszukiwanie do danej rozmowy, dzięki czemu szybciej możemy dotrzeć do pożądanej wiadomości czy linka.

Rozmawiaj przez Messenger na komputerze

Facebook bardzo długo zwlekał z decyzją o przygotowaniu i wydaniu aplikacji Messengera dedykowanych systemom operacyjnym na komputery. Obecnie dostępne są stworzone od podstaw aplikacje Messenger dla macOS i Windowsa, które wspierają wszystkie funkcje, w tym rozmowy audio i wideo na obydwu platformach. Aplikacje są wspierane i aktualizowane regularnie. Jeśli jednak nie chcecie instalować dedykowanej aplikacji na swoim komputerze, to możecie skorzystać ze strony Messenger.com, gdzie po zalogowaniu się będziecie mieli do dyspozycji wygodny komunikator ze wszystkimi funkcjami.