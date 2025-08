ChatGPT wprowadza ważne zmiany. Potrzebne, ale nie każdemu się spodobają

ChatGPT dla wielu użytkowników z całego świata stał się głównym rozmówcą. Coraz więcej ludzi zaczyna polegać na sztucznej inteligencji, oddając w jej ręce własne myśli i działania. To rozleniwiające i uzależniające. Wyzwań związanych z użyciem zaawansowanych algorytmów jest od groma. Rozwój AI stawia przed współczesnym społeczeństwem wiele wyzwań, czego doskonale świadomi są ojcowie ChataGPT: firma OpenAI. I to właśnie oni ogłosili wczoraj szereg nowych funkcji, które mają wspierać użytkowników w bardziej świadomym i zdrowym korzystaniu z ich własnej platformy.

Reklama

Jedna z kluczowych innowacji to wprowadzenie powiadomień, które będą zachęcać użytkowników do robienia przerw po długich sesjach rozmów z ChatGPT. Celem tej zmiany jest budowanie zdrowych nawyków cyfrowych i ograniczanie zbytniego uzależnienia od narzędzi opartych na AI. Dbanie o higienę cyfrową od lat jest na liście priorytetów gigantów technologicznych (stąd tyle funkcji związanych z ograniczeniami, limitami czasowymi itd. we wszystkich możliwych systemach). Coraz więcej osób korzysta z ChatGPT nie tylko do realizacji codziennych zadań, ale także w ramach rozrywki czy... po prostu zabijania nudy. To finalnie może prowadzić do nadmiernego angażowania się w rozmowy z algorytmem i - dosłownie - zapominania o bożym świecie.

OpenAI zapowiedziało również ulepszenia w sposobie, w jaki ChatGPT reaguje na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych użytkowników. Sztuczna inteligencja będzie nie tylko udzielać bardziej wyważonych odpowiedzi, ale także kierować użytkowników w stronę wartościowych, profesjonalnych, źródeł wsparcia. To istotna zmiana. Od lat eksperci biją na alarm, że ChatGPT nie zastąpi psychologa. OpenAI doskonale sobie z tego zdaje sprawę, dlatego zamiast zakłamywać rzeczywistość, postanawiają pomagać. Chcą, by ich narzędzie pełniło rolę przewodnika, który pomoże użytkownikom odnaleźć odpowiednią ścieżkę do rozwiązania problemu i pokieruje go w dobre ręce.

Realne wsparcie przy podejmowaniu decyzji, ale tym razem w zdrowszej odsłonie

Ważnym aspektem najświeższych aktualizacji w obrębie platformy, jest zachęcanie do samodzielnego myślenia podczas rozważania życiowych wyborów. Zamiast udzielać prostych odpowiedzi w stylu "tak" lub "nie" na złożone pytania o charakterze osobistym, algorytm ChatGPT przedstawi argumenty za i przeciw, pozostawiając użytkownikowi samodzielną możliwość podjęcia decyzji. Takie podejście ma na celu wzmocnienie kompetencji decyzyjnych, a nie ich zastępowanie przez bezduszną maszynę.

OpenAI wprowadza te zmiany, konsultując się z psychiatrami, psychologami, pediatrami i ekspertami od interakcji na linii człowieka i komputera. Głównym celem tych zmian jest świadome wsparcie użytkowników oraz ograniczanie ryzyka uzależnienia od AI. ChatGPT ma być narzędziem wspomagającym rozwój i efektywność, a nie substytutem "realnych" przeżyć czy życiowych umiejętności. O tych zagrożeniach od dawna dyskutuje się dużo - teraz nareszcie podjęto jakieś konkretne działania w temacie. Lepiej późno niż wcale, pytanie tylko jak podejdą do tego użytkownicy, którzy od wielu miesięcy w niezdrowych ilościach polegają na poradach ich najlepszego kompana do rozmów?

Źródło