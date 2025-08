Oto iPhone 17 Pro. Tak ma wyglądać tegoroczny flagowiec Apple

iPhone 17 Pro to przede wszystkim nowy, aluminiowy szkielet, co ma być odejściem od dotychczasowych materiałów wykorzystywanych w obudowach iPhone’a – tytanu. Tył obudowy ma być połączeniem szkła i aluminium i przejdzie gruntowny redesign. Głównie za sprawą odświeżonej „wyspy” na aparaty, która ma mieć znacznie większe rozmiary zajmując niemal całą szerokość smartfona. Wszystko przy zachowaniu dotychczasowego, „trójkątnego” ułożenia samych obiektywów, które również dostaną dodatkowe funkcjonalności, w tym nowy, 48-megapikselowy tylny teleobiektyw. Z przodu natomiast znaleźć mamy 24-megapikselowy obiektyw do rozmów wideo.

Przeprojektowana wyspa to dopiero początek, gdyż zmieni się także wygląd tego, co jest pod nią. Plecki iPhone’a mają być bardziej atrakcyjne wizualnie – dzięki wykorzystaniu specjalnego pola o ciemniejszym odcieniu koloru, w jakim iPhone 17 będzie dostępny. A do wyboru będzie ich całkiem sporo: czarny, biały, szary, ciemnoniebieski i pomarańczowy/miedziany. Ciemniejsze pole ma kształt akcesoriów MagSafe, które z pewnością Apple będzie mocno promowało. Trzeba przyznać, że patrząc na zamieszczone w sieci grafiki i zdjęcia, iPhone 17 Pro wygląda całkiem atrakcyjnie i nie wydaje się już taki nudny, jak poprzednie jego generacje, która na dobrą sprawę aż tak się od siebie nie różniły.

Tak ma wyglądać iPhone 17 Pro. Premiera już za miesiąc!

Niektóre grafiki przedstawiające wygląd iPhone’a 17 Pro możecie zobaczyć na załączonym wpisie z serwisu X (dawniej Twitter):

Więcej o samym designie iPhone’a 17 Pro oraz pozostałych modeli, które trafią do sprzedaży w trym roku zobaczycie w filmie na YouTube udostępnionym przez AppleTrack.

Czy tak w rzeczywistości będzie wyglądał iPhone 17 Pro? Przekonamy się mniej więcej za miesiąc. W pierwszych dniach września Apple przedstawi swoją tegoroczną linię smartfonów, która składać się będzie z kilku modeli: podstawowego (także z Plusem), Air (najcieńszego iPhone’a w historii) oraz Pro (także w wersji Max). Zmian ma być całkiem sporo, ale tylko kwestią czasu pozostaje to, czy ich wygląd rzeczywiście będzie zbieżny z tym, co wyciekło właśnie do sieci.