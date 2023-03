Aplikacje Meta w ostatnich czasie stają się coraz bardziej chaotyczne. Z jednej strony firma ciągle opowiada nam jak to dąży do prostoty i wygody użytkowników, z drugiej od lat nie może się zdecydować ile komunikatorów w swoim portfolio chcą. Czy Messenger jest osobnym bytem, jak przejęty przez nich lata temu WhatsApp, czy może nie — i jednak konto na Facebooku jest niezbędne, by móc się nim cieszyć. Dalej zaś pojawia się problem tego, czy Messenger jest częścią Facebooka czy nie jest. Patrząc na obecny rozkład aplikacji — nie jest. To osobna sprawa dostępna w sklepach z mobilnymi aplikacjami, zaś mobilna wersja serwisu w przeglądarce nawet nie pozwala na dostęp do tej funkcjonalności. Po latach niebytu Meta postanowiła uczynić ponownie Messenger częścią... głównej aplikacji Facebooka.

9 lat później, Messenger ponownie zostanie częścią aplikacji Facebook

Messenger zniknął z Facebooka w 2014 roku. Wówczas to włodarze zadecydowali, że w ten formie aplikacji będzie lepiej — a jej dalszy rozwój będzie łatwiejszy. I faktycznie, przez lata udało się przeładować komunikator funkcjami do granic, a teraz... firma ostatecznie postanawia wrócić do korzeni i scalić Messengera z Facebookiem. Testy nowej-starej konfiguracji już trwają, kiedy zaś możemy się spodziewać jej u wszystkich użytkowników w finalnej wersji — tego jeszcze nie wiadomo.

Co stoi za powrotem komunikatora do głównej aplikacji? Trudno powiedzieć. Może spadek zainteresowania samym serwisem przy stałym zainteresowaniu komunikatorem? A może chęć "naśladowania" TikToka, który ma wszystko w jednym miejscu, a jego użytkownicy nie muszą bawić się w żadną żonglerkę?