UOKiK uderza w pożyczkodawców. Zobacz, jak traktowali klientów

Wystarczyło, że konsument chciał pożyczyć kilka tysięcy złotych. W zamian otrzymywał nie tylko pieniądze, ale i pakiet usług, o które nie prosił – medycznych, edukacyjnych czy informatycznych. A wszystko to doliczone do kwoty kredytu, podnosząc całkowity koszt zobowiązania. Prezes UOKiK stawia zarzuty trzem firmom – dwóm pożyczkodawcom i jednemu pośrednikowi – za nieuczciwe praktyki związane z oferowaniem tzw. usług dodatkowych.

Ukryte koszty, niechciane pakiety – jak firmy obchodzą limity kosztów pożyczek

Firmy z sektora pożyczkowego coraz częściej sięgają po rozwiązania, które z pozoru mają „wzbogacać ofertę”. W rzeczywistości – jak twierdzi UOKiK – służą podbijaniu zysków i obchodzeniu przepisów. Usługi dodatkowe, czyli VAS-y, są oferowane razem z pożyczkami, choć często bez pełnej wiedzy konsumenta. Przykład? Firma Aasa Polska uzależniała udzielenie pożyczki od zakupu kursu języka angielskiego, co zwiększało do spłaty kwotę o kilka tysięcy złotych.

Źródło: UOKiK

Kapital Service natomiast nie informował klientów o tym, że zawierają więcej niż jedną umowę – dodatkowe usługi były dołączane automatycznie, a domyślnie zaznaczone opcje w systemie pozostawiały niewiele miejsca na świadomy wybór. W tym nieuczciwym z punktu widzenia klienta procederze brał udział także pośrednik, Infostom, współpracujący z inną spółką pożyczkową – podpisywał z klientami umowy na pakiety medyczne i edukacyjne, często bez wiedzy pożyczkobiorcy. To właśnie te podmioty trafiły pod lupę UOKiK.

Dostałeś pożyczkę? Możesz nie wiedzieć, za co jeszcze zapłacisz

W każdej z opisanych spraw konsumenci zostali obciążeni kosztami, których się nie spodziewali. Brak przejrzystych informacji, nieczytelne formularze i przede wszystkim domyślna zgoda na usługi, które nie były przedmiotem ich zainteresowania – wszystko to zdaniem UOKiK narusza zbiorowe interesy konsumentów. W skrajnych przypadkach opłaty za wspomniane VAS-y powodowały przekroczenie ustawowego limitu kosztów pozaodsetkowych kredytu, a to już podchodzi pod poważne nadużycie.

Z relacji konsumentów wynika, że wiele osób zostało wprowadzonych w błąd co do tego, jakie usługi rzeczywiście zamawiają. Jedna z klientek dopiero po spłacie pożyczki zorientowała się, że równolegle została jej doliczona opłata za pakiet medyczny – w wysokości 1000 zł. Inna, wnioskując o pożyczkę w wysokości 3500 zł, usłyszała, że do spłaty będzie miała 4350 zł i zgodziła się na takie warunki. Dopiero później okazało się, że to nie była kwota do spłaty, a „nowa” kwota kredytu – zawyżona przez doliczenie niezamówionej usługi.

Źródło: Depositphotos

Jak czytamy w oświadczeniu UOKiK, klientka sądziła, że „nie podpisując i nie odsyłając dokumentu dotyczącego pakietu Twój Zdalny Lekarz, nie zawiera umowy.” Kobieta nie znała warunków umowy pożyczki i na usługi medyczne.

Jeżeli zarzuty się potwierdzą, spółki mogą zapłacić karę sięgającą 10 proc. rocznych obrotów. Równolegle Urząd prowadzi 7 kolejnych postępowań wyjaśniających i zapowiada zmiany legislacyjne – ich celem jest ukrócenie procederu, a tym samym ochrona konsumentów przed przymusowym „dokupowaniem” niechcianych usług.

Stock image from Depositphotos