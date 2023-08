Masz Maca i korzystasz z WhatsApp? Koniecznie zaktualizuj komunikator!

WhatsApp to już nie tylko komunikator na smartfony. Twórcy chcą, by aplikacja była uniwersalnym narzędziem do komunikacji niezależnie od tego gdzie jesteśmy i jakie urządzenie mamy pod ręką. Udowodniła to nowa wersja aplikacji na komputery PC z systemem Windows, którą firma udostępniła na początku tego roku. Nowa odsłona komunikatora na Windowsa ładuje się szybciej i oferuje funkcje, które wcześniej zarezerwowane były wyłącznie dla smartfonów. Dzięki niej, użytkownicy mogą prowadzić grupowe połączenia wideo z maksymalnie 8 osobami i połączenia głosowe nawet z 32 uczestnikami.

Jednak do tej pory pory pokrzywdzona była jedna grupa użytkowników. Choć z rozmów wideo mogli cieszyć się użytkownicy iPhone'ów, smartfonów z Androidem i posiadaczy komputerów z Windowsem, tak nie dało się ich prowadzić z poziomu komputerów Mac z zainstalowanym WhatsAppem. To zmienia się teraz. Meta poinformowała, że wraz z najnowszą aktualizacją aplikacją na system macOS wprowadza odświeżony komunikator.

Za pomocą nowej aplikacji WhatsApp na komputery Mac użytkownicy mogą brać udział w połączeniach grupowe z komputera Mac, łącząc się z maksymalnie 8 osobami podczas połączeń wideo oraz maksymalnie 32 osobami w połączeniach audio. Co ważne, do rozmowy można dołączać także po jej rozpoczęciu, zobaczyć historię połączeń i wybrać otrzymywanie powiadomień o połączeniach przychodzących, nawet gdy aplikacja jest zamknięta.

Twórcy informują, że WhatsApp na macOS został przeprojektowany w taki sposób, by wykorzystywał potencjał systemu Apple - co ma pomóc w szybszym wykonywaniu większej liczby zadań podczas korzystania z WhatsApp na dużym ekranie. Nowością w aplikacji jest m.in. możliwość udostępniania plików poprzez łatwe przeciąganie i upuszczanie w obrębie czatu, a także wyświetlanie więcej historii czatu.

Warto też przypomnieć, że WhatsApp pracuje obecnie nad jeszcze jedną funkcją, która usprawni działanie rozmów grupowych - przynajmniej tych w wersji głosowej. Czaty głosowe, które pojawiły się w rozwojowej wersji komunikatora na urządzeniach z Androidem, umożliwiają prowadzenie rozmów wszystkim zainteresowanym członkom grup dołączającym do specjalnie przygotowanego kanału, w którym komunikacja odbywa się wyłącznie poprzez mikrofon - podobnie jak to wygląda np. na Discord. Jak uruchomić taki czat? W oknie grupy pojawi się ikona znajdująca się w prawym górnym rogu.

Jeśli rozmowa jest już aktywna, użytkownik ma możliwość dołączenia do czatu głosowego poprzez kliknięcie przycisku "Połącz". Każdy członek grupy może dołączyć do czatu głosowego w dowolnym momencie. Jeśli w ciągu godziny kanał będzie pusty, czat głosowy zostanie automatycznie zamknięty. Czaty głosowe są wciąż testowane i na ten moment nie wiadomo kiedy pojawiają się w publicznych wersjach komunikatora. Warto jednak trzymać rękę na pulsie. WhatsApp nadrabia zaległości i na przestrzeni ostatnich miesięcy wprowadza tak wiele nowych rozwiązań, że nie dziwię się, że ponownie jest o nim głośno - i to pozytywnym tego słowa znaczeniu.

A jeśli korzystacie z komunikatora na komputerach Mac, to warto go zaktualizować już teraz. Najlepiej pobierając nową wersję aplikacji z oficjalnej strony. W App Store dla Maca, aktualizacja pojawi się lada moment.