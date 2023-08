Koniec najlepszej wersji Messengera, aplikacja przestanie działać 18 września

Nie wiem jak wy, ale ja bardzo szybko porzuciłem Messengera od Facebooka na rzecz wersji Lite, która pozbawiona była wszystkich dodatkowych funkcji, ale za to bardzo sprawnie działała. Niestety dzisiaj zaskoczył mnie smutny komunikat. Aplikacja Messenger Lite przestanie działać i to już niedługo.

Messenger Lite odchodzi do lamusa

Liczba dostępnych na rynku komunikatorów jest ogromna, ale Messenger obok WhatsAppa jest pewnie jednym z najpopularniejszych. Nie wszyscy jednak potrzebują kombajnu, który pozwala na komunikację głosową czy wideo, dlatego bardzo ceniłem sobie wersję Lite. Nie jest przesadnie ociężała, a przy tym w 100% spełnia swoje zadanie. Niestety Facebook ma inne zdanie i dzisiaj użytkownikom Messengera Lite wyświetlił taki oto komunikat.

Messenger Lite przestanie działać już za niespełna miesiąc, bo dokładnie 18 września i nie ma od tego odwołania. Aplikacja od dzisiaj bardzo nachalnie zachęca do instalacji pełnej wersji aplikacji Messenger, nie tylko za sprawą pełnoekranowego komunikatu widocznego powyżej, ale również przez banner w samej aplikacji oraz podobny komunikat na liście powiadomień. Co więcej tego powiadomienia nie można usunąć. Facebook z całą pewnością wie jak utrudnić swoim użytkownikom życie. Niestety robi to na tyle skutecznie, że pewnie za kilka dni zainstaluje pełną wersję aplikacji.

Dlaczego nie porzucę Messengera skoro tak mi się nie podoba? Z tego samego względu co większość z nas, to tam mam większość kontaktów. Owszem jakąś część bliskich znajomych można namówić na przesiadkę na WhatsApp czy Signala, ale nie zrobimy tego ze wszystkimi. Dlatego nie podoba mi się decyzja Facebooka i nie wiem czym Mark Zuckerberg się kierował decydując się na zakończenie wsparcia dla wersji Lite. Pewnie jak zwykle poszło o pieniądze...

źródło grafiki: Depositphotos