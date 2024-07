Właściciel Żabki chce przejąć polskiego technologicznego giganta

CVC Capital Partners, fundusz będący między innymi właścicielem sieci sklepów Żabka, wspólnie z rodziną Filipiak ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Comarchu po cenie 315,40 zł. W razie powodzenia spółka zostanie zdjęta z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Comarch zniknie z giełdy po 25 latach

Comarch to jedna z największych spółek informatycznych w Polsce. Założona w 1993 roku przez Janusza Filipiaka w Krakowie, od 25 lat notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wkrótce może się to jednak zmienić, bo rodzina Filipiaków wspólnie z funduszem CVC Capital Partners ogłosiła wezwanie na akcje Comarchu. Celem porozumienia spadkobierców zmarłego w zeszłym roku założyciela spółki oraz właścicieli między innymi sieci sklepów Żabka jest zdjęcie spółki z giełdy i skupienie się na jej rozwoju międzynarodowym. Comarch w ostatnim czasie przechodzi istotną restrukturyzację ale cele spółki są znacznie bardziej ambitne.

Pod rządami poprzedniego prezesa Comarch chciał między innymi zagrozić pozycji Allegro w Polsce, tworząc portal Wszystko.pl, który został już jednak zamknięty. Okazuje się, że padł on może nie tyle ofiarą przeciętnej popularności, co porządków jakich dokonywał od kilku miesięcy nowy zarząd. Comarch chce skupić się na najbardziej dochodowych gałęziach swojego biznesu i rozpocząć bardziej międzynarodową ekspansję. Obecnie właściciele większościowego pakietu akcji twierdzą, że będą w stanie lepiej to zrobić gdy Comarch stanie się spółką prywatną. Obecnie w rękach inwestorów pozostaje około 35% akcji, które chce odkupić CVC Capital Partners przez swoją spółkę zależną.

Cena akcji została ustalona na 315,40 zł za jeden walor, czyli ponad 10% powyżej wczorajszej ceny zamknięcia na GPW. Dzisiaj po tej informacji kurs rośnie o blisko 14% do 326 zł. Może to zatem wskazywać na to, że inwestorzy liczą na jeszcze lepszą ofertę ze strony funduszu. Wiele będzie zależało od decyzji jaką podejmą dwa duże fundusze OFE (NN i Generali), które mają w sumie ponad 20% akcji Comarchu. CVC Capital Partners chce przejąć 100% akcji Comarchu, ale dopóki nie przekroczy progu 95% posiadanych akcji w razie niepowodzenia oferty będzie musiał przekonać niezdecydowanych lepszą ofertą.

źródło grafiki: Depositphotos