PKO BP zapowiada rewolucję: płatności w internecie bezpieczne jak nigdy

PKO Bank Polski wprowadza do swojej oferty niemałą rewolucję związaną z kartami kredytowymi. Robicie często zakupy online? Od teraz macie dodatkowe opcje bezpieczeństwa. I to bez konieczności wymieniania obecnej karty.

Chyba każdy z nas ma przynajmniej jedną kartę debetową lub kredytową – i to najczęściej plastikową. Pytanie tylko, jak często z tego plastiku korzystamy. Już kilka miesięcy temu tekst Grzegorza wywołał sporą dyskusję na temat sensu istnienia plastikowych kart:

Dziwię się, że banki, które tak bardzo chcą być eko, zielone i w ogóle pro, promują dalej fizyczne karty płatnicze,- oczywiście ekologiczne i biodegradowalne. Zamiast w to miejsce promować wirtualne karty płatnicze do płatności w sieci, eportfele Google Pay, Apple Pay, BLIKA, itp., czy płatności smartfonem w offline.

Ale najwyraźniej coś jest na rzeczy, gdyż PKO Bank Polski zapowiada daleko idące zmiany w swojej ofercie – na początek związanej z kartami kredytowymi. Już teraz, po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku o kartę, ta pojawi się automatycznie w aplikacji mobilnej iKO oraz w serwisie iPKO, gdzie będzie można sprawdzić wszystkie dane swojej karty i bezpiecznie skopiować je do płatności, np. w internecie.

Jednak cyfrowe wersje kart kredytowych dostępnych od razu w aplikacji mobilnej banku to dopiero początek. Prawdziwą rewolucję przynosi funkcja zmiennego kodu CVC/CVV. Zmienny kod jest ważny przez kilka godzin i będzie go można pobrać w aplikacji IKO, serwisie iPKO oraz na infolinii banku. A to oznacza dodatkowe warstwy zabezpieczeń w zakupach online. Niemal wszystkie sklepy internetowe wymagają podania dodatkowego kodu, który najczęściej znajduję się na rewersie karty. Podanie imienia i nazwiska, numeru karty i daty ważności nie wystarczy do zrealizowania transakcji. Teraz, dzięki zmiennym kodom CVC/CVV, bezpieczeństwo naszej karty będzie znacznie większe niż do tej pory.

Przyszłość bez plastiku. PKO Bank Polski z ambitnym planem

Ale to nie koniec nowości. Bank zapowiada również, że z podobnym funkcji skorzystają klienci wybierający karty debetowe. To również dostępne będą od razu, w formie cyfrowej, bez konieczności czekania na "plastik". Warto też przypomnieć, że od kilku miesięcy PKO Bank Polski wysyła do swoich klientów karty wykonane z tworzywa rPVC pochodzącego z recyklingu. Takie bardziej ekologiczne karty mają zastąpić karty wyprodukowane ze standardowego tworzywa PVC. Jak informuje biuro prasowe banku, w portfelach klientów PKO Banku Polskiego znajduje się 10 milionów kart płatniczych wydanych przez bank – jest to około 50 ton plastiku. Nowe karty płatnicze z tworzyw z recyklingu są bardzo łatwe do odróżnienia od standardowych.

Na rewersie karty jest napis "Wykonano w 100% z PVC z recyklingu" lub "Wykonano w 70% z Ocean Plastic" wraz z symbolem recyklingu. W przypadku kart z Ocean Plastic, zastosowanie maksymalnie 70 proc. tworzywa PET pochodzącego z recyklingu wynika ze specyfiki konstrukcji karty oraz wymagań technologicznych procesu jej produkcji i międzynarodowych norm określających jakość kart.

Bank ma jednak bardziej ambitne plany – całkowitą rezygnację z plastiku, gdyż stale rośnie grupa klientów, którzy korzystają wyłącznie z cyfrowych portfeli:

W dłuższej perspektywie ma to doprowadzić do wyeliminowania plastikowych kart płatniczych z portfeli naszych klientów. Pierwszy technologiczny krok właśnie wykonaliśmy - w aplikacji IKO w smartfonach oraz w serwisie iPKO dostępne są cyfrowe wersje naszych kart kredytowych. Mają wszystkie funkcje kart plastikowych, a nawet trochę więcej – zwiększający pozom cyberbezpieczeństwą zmienny kod CVC/CVV. To początek tej innowacyjnej zmiany - docelowo klient zdecyduje czy chce mieć kartę w wersji fizycznej i cyfrowej, czy tylko kartę cyfrową

– mówi Paweł Placzke w rozmowie z serwisem Bankier.pl.

Grafika wyróżniająca: materiały prasowe