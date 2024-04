Karty płatnicze podzielą los gotówki. To już się dzieje

Trend ten przynosi także większe bezpieczeństwo i dostępność usług bankowych, choć nie wszyscy są tego świadomi. Banki koncentrują się na cyfrowych transakcjach i minimalizacji śladu węglowego (o czym coraz częściej wspominają). Coraz więcej instytucji finansowych eliminuje plastikowe karty płatnicze na rzecz rozwiązań cyfrowych - karty debetowe i kredytowe mogą wkrótce być dostępne tylko w formie cyfrowej, co dla wielu osób może być wręcz szokiem.

Sam widzę, jak inne osoby - nie tylko starsze - są przywiązane nie tylko do gotówki, ale do kart. Dobrze wiemy, że nie będzie to zmiana z dnia na dzień, a raczej dość powolny proces, lecz to już trwa. Co zmieni brak kart? Według ekspertów, to nie tylko pozwoli na szybsze i wygodniejsze transakcje, ale także ograniczenie zużycia plastiku. W tym kontekście można mówić m. in. o nowych technologiach, takie jak zmienne kody CVC/CVV, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo płatności głównie w sieci.

Co zastąpi karty płatnicze?

Podkreślmy, że nawet unijne regulacje wspierają transformację cyfrową w sektorze płatności. Wprowadzenie technologii API otwiera banki na nowe możliwości biznesowe i zmniejsza koszty związane z przestrzeganiem przepisów. Digitalizacja płatności nie tylko spełnia oczekiwania klientów, ale także zmniejsza emisję CO2 poprzez ograniczenie użycia materiałów i fizycznych interakcji. Innowacyjne rozwiązania, takie jak cyfrowe waluty banków centralnych (CBDCs), mogą rewolucjonizować sektor płatności. Co więcej, CBDCs mają potencjał zastąpienia fizycznych pieniędzy, co wpłynie na redukcję odpadów i emisji związanych z ich produkcją i transportem. Dodatkowo, wykorzystanie technologii AI (sztuczna inteligencja) i ML (uczenie maszynowe) może zwiększyć efektywność energetyczną banków.

Podobnie jak na niezwykle bliskim mi rynku nośników fizycznych w zapomnienie odchodzą niemal wszystkich ich formy, tak i w finansach czekają nas nie lada zmiany. Idą za nimi wygoda i relatywnie większe bezpieczeństwo, ale nie wszyscy będą skorzy do pogodzenia się z taką rewolucją.

Grafika główna: Depositphotos