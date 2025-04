Weekend darmowego grania. W tym sklepie znajdziesz coś dla siebie

Epic Games Store zaktualizował listę darmowych tytułów, które odbierzecie do 1 maja. Co przygotowano w tym tygodniu?

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier – zarówno od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych produkcji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy już Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Mieliśmy też niespodziankę, w postaci zestawu odblokowującego legendę Lobę wraz z epicką skórką "Silny Prąd" w grze Apex Legends. Ostatnie rozdania to gratka dla fanów kotów – też Cat Quest, Cat Quest II oraz Neko Ghost, Jump! oraz hity pokroju River City Girls.

W zeszłym tygodniu było nieco inaczej, gdyż oprócz uroczej przygodówki Botanicula, na graczy czekał zestaw Firestone Online Idle RPG wraz z przedmiotami o wartości 100 dolarów i wyjątkową skórką dla bohaterów tej wieloosobowej gry fantasy, w której gracze zbierają swoich bohaterów, ulepszają ich ekwipunek i umiejętności wysyłając do bitew AFK.

Epic Games Store z darmowymi grami. Co nowego w tym tygodniu?

Wraz z odświeżeniem oferty Epic Games Store kontynuuje swój zeszłotygodniowy trend, w którym na graczy czeka zestaw powitalny do gry Albion Online, która swoją premierę miała już w 2017 r. To bezpłatny MMORPG, w którym gracze tworzą swoje własne historie:

By móc odebrać zestaw powitalny do Albion Online, musicie mieć przypisaną do swojego konta podstawową wersję gry, którą również znajdziecie w Epic Games Store. Zestaw zawiera:

Pakiet Ozdobny Poszukiwacza Przygód – Rycerza

Skórkę Mglistego Bizona dla wierzchowca

3 dni Premium

250 Punktów Nauki

350 Talonów Społeczności

10 Mikstur Odnowienia Skupienia Adepta

10 Tomisk Zrozumienia Adepta (wartych łącznie 100 000 Sławy)

Jednak dodatki do Albion Online to nie wszystko, co sklep przygotował w tym tygodniu. Drugim darmowym tytułem jest CHUCHEL. Niewielka, ale bardzo urocza gra od twórców takich tytułów jak Machinarium, Samorost, czy wspomniana wyżej Botanicula, którą mogliście zdobyć za darmo do wczoraj. Tym razem studio stawia na komediowy charakter rozrywki, gdzie gracze dołączają do przygód włochatego bohatera Chuchela i jego rywala Kekela, którzy wyruszają na wyprawę, aby zdobyć cenną wisienkę. Po drodze zmierzą się z licznymi łamigłówkami i wyzwaniami!

Co oferuje gra?

wybuchy śmiechu. Raz za razem

liczne oryginalne łamigłówki

setki zabawnych animacji

etapy inspirowane klasycznymi grami wideo

w interakcje z wieloma ciekawymi postaciami

ścieżkę dźwiękową stworzoną przez DVA, zdobywców nagrody IGF

Dodatki do Albion Online oraz grę CHUCHEL można odebrać za darmo do 1 maja.