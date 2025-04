Darmowych hitów nigdy za wiele. Ten sklep wie to doskonale

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier – zarówno od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych produkcji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy już Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Mieliśmy też niespodziankę, w postaci zestawu odblokowującego legendę Lobę wraz z epicką skórką "Silny Prąd" w grze Apex Legends. Było też Cat Quest, Neko Ghost, Jump! oraz – Cat Quest II, czyli prawdziwa gratka dla fanów kotów.

W zeszłym tygodniu do odebrania były aż trzy tytuły, w tym produkcja oddająca hołd klasycznym "nawalankom" beat 'em up znanych z automatów, których popularność w latach 90-tych ubiegłego roku była w Polsce bardzo wysoka. Są tu miłośnicy Final Fight, Double Dragon, "Golden Axe, serii Streets of Rage? Doskonale, gdyż River City Girls było pozycja obowiązkową dla fanów tego typu rozgrywek. Do tego Arcadegeddon oraz Idle Champions of the Forgotten Realms.

Epic Games rozpieszcza. W tym tygodniu nie można przegapić darmowych gier

W tym tygodniu coś wyjątkowego, gdyż całkowicie za darmo do odebrania czeka Botanicula. To pełna humoru gra przygodowa od studia Amanita Design, twórców nagradzanego Machinarium oraz serii Samorost, która swoją premierę miała już w 2012 r., ale wciąż przykuwa uwagę swoją oprawą graficzną i muzyką.

Pięciu małych, drzewnych przyjaciół wyrusza w podróż, by uratować ostatnie nasiono swojego drzewa, które zostało zaatakowane przez złe pasożyty.

Co czeka na graczy?

Odprężająca gra idealna dla weteranów przygodówek, ich partnerów i partnerek, rodzin oraz seniorów.

Ponad 150 szczegółowych lokacji do odkrycia.

Setki zabawnych animacji.

Ogromna liczba ukrytych dodatków.

Wielokrotnie nagradzana muzyka autorstwa zespołu DVA.

Jednak to nie koniec, gdyż tym tygodniu, darmowej grze od Epic Games Store towarzyszy jeszcze jeden prezent. To Firestone Online Idle RPG wraz z zestawem przedmiotów o wartości 100 dolarów i wyjątkową skórką dla bohaterów tej wieloosobowej gry fantasy, w której gracze zbierają swoich bohaterów, ulepszają ich ekwipunek i umiejętności wysyłając do bitew AFK. Oferta specjalna Epic Games obejmuje:

Ekskluzywną skórkę "Legendarny hoplita" dla bohatera Borisa

2 awatary dla profilu postaci

10 zwykłych skrzyń, z których każda zawiera co najmniej 1 element wyposażenia bohatera

5 niepospolitych skrzyń zawierających co najmniej 1 niepospolity ekwipunek

10 drewnianych skrzyń zawierających co najmniej 1 klejnot bohatera

5 żelaznych skrzyń z co najmniej 1 niepospolitym klejnotem

360 sztuk dziwnego pyłu do szkolenia strażników lub przeprowadzania eksperymentów

50 zwojów zwiększających statystyki w bitwach

35 żetonów gry, aby sprawdzić swoje szczęście w karczmie

5 żetonów prestiżu do wykonywania prestiżowych zadań EPIC

200 klejnotów

Gry czekają na odebranie do najbliższego czwartku (24.04) do godziny 17:00.