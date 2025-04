Fani oszaleli z radości. Hit z 2006 r. w zupełnie nowej odsłonie już dostępny

Potwierdziły się plotki i przecieki związane z odświeżonym hitem studia Bethesda. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered trafił właśnie do sprzedaży! Co zaoferuje graczom?

Kilkanaście dni temu w świecie graczy zawrzało. Do sieci trafiły konkretne informacje, w tym zrzuty ekranów z niezapowiedzianego remastera klasyka, który do sprzedaży trafił w 2006 roku. Chodzi oczywiście o The Elder Scrolls IV: Oblivion – czyli jedną z najważniejszych odsłon gatunku RPG, która wywróciła do góry nogami rynek gier wideo. Choć szczegółów związanych z odświeżeniem gry nie poznaliśmy, mówiło się, że trafi ona do sprzedaży w tym tygodniu. I właśnie tak się stało. Przed państwem The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered!

Od czasu premiery w roku 2006, The Elder Scrolls IV: Oblivion pomogło ukształtować i zdefiniować gatunek RPG. Teraz, prawie 20 lat później, zostało zremasterowane od zera, dla nowych i starych fanów. Wyruszcie – albo wyruszcie ponownie – do jednego z najbardziej kluczowych tytułów od Bethesda Game Studios, z odświeżoną grafiką i doszlifowaną rozgrywką. Całość została zaktualizowana dla współczesnego sprzętu.

Nad odświeżeniem Obliviona pracowało studio Virtuos, które znane jest przede wszystkim z portów wielu hitów z jednej platformy na drugą oraz kilku mocnych remake'ów/remasterów. I na pierwszy rzut oka widać, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zachwyci graczy – zarówno tych, którzy Cyrodiil znają na pamięć oraz tych, którzy z tym tytułem zapoznają się po raz pierwszy.

Niemal 20 lat gracze czekali na odświeżonego Obliviona. Już nie muszą. Gra trafiła do sprzedaży!

Co więcej, na graczy czeka masa usprawnień, w tym:

poprawiony HUD, menu i mapy

ulepszony interfejs użytkownika dla systemów takich jak Perswazja, Jasnowidzenie i inne

modyfikacje poziomów, obciążeń, atutów niezwiązanych z walką i innych mechanik

ulepszone skalowanie wrogów

ulepszone funkcje ułatwień dostępu

dodatkowe automatyczne zapisy

poprawiona kamera pierwszo- i trzecioosobowa

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered już dostępne. Ceny i dostępność

Studio Bethesda nie byłoby sobą, gdyby do sprzedaży nie trafiło więcej, niż jedna wersja ich gry. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dostępne jest w edycji podstawowej, jak i Deluxe. Ta pierwsza zawiera:

cyfrową, podstawową wersję gry

dodatki fabularne Shivering Isles i Knights of the Nine

zawartość do pobrania: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery i Horse Armor Pack

W edycji Deluxe znajdziecie dodatkowo:

zestawy pancerzy i uzbrojenia Akatosha

zestawy pancerzy i uzbrojenia Dagona

aplikację z cyfrowym albumem i muzyką

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, bez względu na sklep, kosztuje 249 zł (edycja standardowa) lub 295 zł (edycja Deluxe). Chcecie dokupić zestaw dodatków z droższej wersji? Nie ma problemu. Tak zwany Deluxe Uprade wyceiony został na 45 zł. Gra dostępna jest na PS5, Xbox Series X|S, PC oraz w chmurze.

W najlepszej sytuacje są gracze posiadający abonament Xbox Game Pass w wersji Ultimate. Posiadając go, w The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered można zagrać bez ponoszenia dodatkowych kosztów – zarówno na konsolach Xbox, jak i komputerach PC oraz w chmurze (np. na urządzeniach mobilnych lub telewizorach).