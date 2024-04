Wednesday okazało się strzałem w dziesiątkę

Jak jakiś czas temu napisał Kamil Świtalski, Wednesday to jeden z seriali Netfliksa, który okazał się ogromnym hitem. Serial stał się przy okazji sieciowym viralem (tańce na TikToku z tego serialu długo nie wyjdą nam z głowy i będą do nas wracać jeszcze wiele lat), a zeszłoroczne statystyki platformy jasno udowadniały, że widzowie pokochali opowieść z uniwersum rodziny Addamsów.

Z tych właśnie względów raczej nikt nie powinien być specjalnie zaskoczony, że wszyscy widzowie czekają na kontynuację. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się już oficjalnie, że Wendesday niestety nie powróci w tym roku — ale na każdym kroku dostajemy nowe informacje o hicie stworzonym przez Tima Burtona.

Steve Buscemi zawita do Wednesday!

Jak donosi Variety, Steve Buscemi — aktor, którego doskonale możecie znać z takich produkcji jak Wściekłe psy, Pulp Fiction, Big Lebowski, Mali agenci, a także Potwory i spółka, Uniwersytet potworny, Hotel Transylwania czy Straszny dom (no i z mema „How Do You Do, Fellow Kids?”) — dołączy do obsady w drugim sezonie Wednesday. Źródło, które zdradziło tę informację Variety, nie jest pewne, w jaką rolę dokładnie wcieli się Buscemi; lecz uważa się, że będzie to rola nowego dyrektora Nevermore Academy.

Kiedy drugi sezon Wednesday zadebiutuje? Serwis What’s on Netflix sugerował, że zdjęcia miałyby zakończyć się w listopadzie tego roku. Jak zatem się domyślacie: nie ma najmniejszych szans, by Wednesday powróciła z drugim sezonem na tegoroczne Halloween. Można zatem przypuszczać, że premiera będzie w okolicach wiosny 2025 roku.

