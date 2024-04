"Wednesday" sezon 2. — kiedy premiera? Są nowe informacje

"Wednesday" to jeden z seriali netfliksa, który okazał się ogromnym hitem. Serial stał się przy okazji sieciowym viralem, a zeszłoroczne statystyki platformy jasno udowadniały, że widzowie pokochali opowieść o rodzinie Addamsów.

Tym samym raczej nikt nie powinien być specjalnie zaskoczony, że widzowie czekają na kontynuację. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się już oficjalnie, że "Wendesday" nie powróci w tym roku. I choć platforma nie podaje jeszcze przybliżonych dat, serwis What's on Netflix rzuca nieco światła na losy serialu.

Źródło: Netflix

Kiedy "Wednesday" powróci na ekrany? Nowe informacje rzucają nowe światło

Wciąż jest ogrom niewiadomych. Ale wspomniany wyżej serwis poinformował o castingu do nowych odcinków serialu. I dowiadujemy się z niego, że zdjęcia miałyby zakończyć się w listopadzie tego roku. Jak zatem się domyślacie: nie ma najmniejszych szans, by "Wednesday" powróciła z drugim sezonem na tegoroczne Halloween. I jeżeli wszystko pójdzie gładko, to całość będzie skończona wiosną. Jednak ze względu na specyfikę i klimat serialu, to dość optymistyczna wizja premiery. Bowiem nie da się ukryć, że typowo jesienny klimat, długie wieczory i halloween idealnie współgra z serią. Tym bardziej, że tym razem ma się zrobić jeszcze mroczniej i mamy doczekać się całego nawiązania do klasycznych horrorów.

Pewnym jednak jest, że przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. Z drugiej strony: trzy lata oczekiwania na drugi sezon to jednak spora przesada, która cierpliwość nawet najwierniejszych fanów wystawi na próbę.