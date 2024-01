Zapłacimy za rewolucyjną funkcję w smartfonach Samsunga? Odpowiedź nie jest oczywista

Samsung Galaxy S24 razem z Galaxy AI już jest!

Wczoraj koreański gigant odsłonił już wszystkie karty związane z nową linią swoich flagowych smartfonów oraz zaprezentował, czym w ogóle jest Galaxy AI. Nie ma wątpliwości, że największą zmianą w tym roku jest właśnie Galaxy AI, czyli szereg funkcji na podstawie sztucznej inteligencji. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w tekście Galaxy AI to największe pozytywne zaskoczenie Samsungów Galaxy S24, lecz zaznaczmy, że chodzi głównie o takie rzeczy jak tłumaczenie rozmów telefonicznych, tłumaczenie chatów, interaktywne wyszukiwanie, dyktafon zdolny do przygotowywania transkrypcji i podsumowań nagranych rozmów, upiększanie odręcznie i regularnie pisanych notatek, generowanie podsumowań artykułów w przeglądarce internetowej, automatyczne upiększanie i zaawansowane edytowanie zdjęć oraz generatywne tapety AI.

Całość zapowiada się naprawdę zachęcająco, a Samsung oczywiście zapowiada, że dalej będzie rozwijał kwestie związane ze sztuczną inteligencją — i można ze spokojem założyć, że wszystko to trafi również do tegorocznych składaków, czyli Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Dziś w sieci pojawiły się nawet informacje, że wszystkie rewelacje z Galaxy AI trafią również do takich urządzeń jak Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy Z Flip 5, Samsung Galaxy Z Fold 5 i Samsung Galaxy Tab S9. Tak czy siak, pakiet startowych możliwości prezentuje się naprawdę nieźle; i uważam, że wszystkie bajery związane z Galaxy AI to największa moc całej linii Galaxy S24. Pojawiają się jednak już nie tak pozytywne spekulacje.

Galaxy AI będzie płatne? Samsung będzie chciał od użytkowników pieniądze za rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji?

W regulaminie Samsunga, również w polskim, pojawiła się informacja o tym, że:

Funkcje Galaxy AI będą świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku dla wspieranych urządzeń Samsung Galaxy. Odmienne zasady mogą dotyczyć korzystania z funkcji AI dostarczanych przez podmioty trzecie.

Wygląda więc na to, że Galaxy AI wkrótce będzie za paywallem. To niewątpliwie sprawia, że cała nowość staje się nieco mniej ekscytująca — chociaż Samsung zaznacza w regulaminie, że będzie to „co najmniej” do końca 2025. Możliwe więc, że będzie to trwało nieco dłużej, chociaż jak nauczyło nas już doświadczenie, lepiej nie robić sobie wielkich nadziei. Nieco ciekawszy jest kolejny zapis dotyczący tego, że płacić możemy za funkcje oparte na sztucznej inteligencji od podmiotów trzecich.

Jak już wiemy, Samsung rozpoczął jeszcze bardziej zaawansowaną współpracę z Google przy Gemini. Gemini to model językowy, który Google nazywa najbardziej wszechstronnym AI — i pozwala użytkownikom nowych smartfonów od Samsunga korzystać z zupełnie nowej opcji wyszukiwania oraz z najnowszych funkcji Wiadomości Google i usługi Android Auto. Model Gemini Pro jest owocem współpracy między zespołem Google Cloud a Samsungiem i znajdzie zastosowanie w takich aplikacjach jak Notatki, Dyktafon i Klawiatura.

Jest to odczuwalne przede wszystkim przy funkcji Circle to Search, czyli interaktywne wyszukiwanie, które pozwala na zaznaczenie na ekranie elementu, który chcemy wyszukać w sieci — i działa to również na przykład przy Reelsach na Instagramie. Kiedy przytrzymamy ikonę trzech kresek na dolnym pasku, to możemy zakreślić rzeczy (zarówno rysikiem w Ultrze, jak i palcem we wszystkich modelach), które chcemy wyszukać. Podoba Wam się sweter kogoś na zdjęciu w social mediach? Dwa kliknięcia i wiecie, jakiej marki to ciuch. Jesteście ciekawi, kto wystąpił w jakimś trailerze, ale nie możecie przypomnieć sobie, jak nazywał się ten aktor? Proszę bardzo.

Gemini AI odgrywa więc bardzo znaczącą rolę przy Galaxy AI, więc nawet jeśli wszystkie funkcje przy których pomaga gigant z Mountain View będą za paywallem, to reszta może okazać się dużo mniej atrakcyjna. Cóż… mamy jeszcze dwa lata, żeby na pewno cieszyć się funkcjami z SI w nowych Samsungach, a co będzie dalej — odpowiedź na to pytanie poznamy za kilka dobrych miesięcy.