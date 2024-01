Smartfony Samsunga jeszcze potężniejsze dzięki Gemini AI

Gemini to efekt współpracy między Google Cloud i Samsungiem, który ma usprawnić codzienne użytkowanie smartfona. Na co go stać?

Dziś podzieliliśmy się z Wami pierwszymi szczegółami odnośnie Samsungów Galaxy S24 i to zdecydowanie najważniejszy wpis dnia, ale z premierą nowych smartfonów związana jest jeszcze jedna intrygująca informacja – tym razem prosto z obozu Google. Podczas dzisiejszego wydarzenia Galaxy Unpacked zapowiedziano nowe możliwości AI od technologicznego giganta, które zwiększają potencjał smartfonów działających na systemie Android i to właśnie urządzenia z serii Galaxy S24 zostały oddelegowane do przetarcia szlaków.

Magiczne wiadomości i nowy system wyszukiwania z pomocą sztucznej inteligencji

Gemini, czyli model językowy, który Google nazywa najbardziej wszechstronnym AI – pozwoli użytkownikom nowych smartfonów od Samsunga korzystać z zupełnie nowej opcji wyszukiwania oraz z najnowszych funkcji Wiadomości Google i usługi Android Auto.

Model Gemini Pro jest owocem współpracy między zespołem Google Cloud a Samsungiem i znajdzie zastosowanie w takich aplikacjach jak Notatki, Dyktafon i Klawiatura – użytkownicy wykorzystają go przykładowo do szybkiego streszczania wykładu nagranego smartfonem.

Z nowych funkcjonalności warto wyróżnić także opcję Circle to Search, która pozwala na wyszukiwanie dowolnych informacji na telefonie z Androidem bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Jak będzie to działać w praktyce? Google przekazało, że wystarczy zaznaczyć obraz, film lub tekst gestem zakreślania lub przekreślania, a smartfon zapewni dostęp do dodatkowych informacji.

Google pochwaliło się też funkcją Magicznego tworzenie wiadomości. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się wykorzystanie Gemini Nano do pisania wiadomości w różnych stylach – przykładowo podekscytowanym, formalnym, czy nawet literackim.

Przydatne nowości trafią również do Android Auto. Dzięki wykorzystaniu AI oprogramowanie samochodowe będzie zdolne do streszczania długich wiadomości – zarówno SMS, jak i tych, które pochodzą z czatów grupowych. Android Auto będzie mogło zasugerować też gotowe odpowiedzi, by kierowca mógł skupić się na drodze. Niebawem posiadacze Samsungów będą mogli dostosować Android Auto w taki sposób, by interfejs odzwierciedlał ustawienia smartfona, takie jak tapeta czy ikony.