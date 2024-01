Jak zmienić smartwatch w myszkę? Poznaj darmową aplikację WowMouse

Aplikacja o nazwie WowMouse zadebiutowała już w sklepie Google Play. Pozwala ona na korzystanie ze smartwatchów wspieranych przez system Android. Wspierane są m.in. zegarki z linii Samsung Galaxy Watch. Działa to w ten sposób, że mysz opiera swoją pracę na... gestach – tak, mniej więcej chodzi o coś podobnego do tego, co Apple wprowadziło do 9. serii Apple Watch pod nazwą "Double Tap". Więcej szczegółów w dalszej części tekstu.

Aplikacja WowMouse, czyli myszka w zegarku

WowMouse to osobliwa aplikacja stworzona przez firmę Doublepoint, która pozwala na korzystanie ze smartwatcha, jako myszy do obsługi komputera lub tabletu. Dzięki niej użytkownicy mogą poruszać kursorem za pomocą gestów ręki, a także wykonywać kliknięcia poprzez zbliżanie palców, co przypomina funkcję "Double Tap" na Apple Watch Series 9. Aplikacja jest już dostępna w sklepie Google Play.

Jak działa WowMouse?

WowMouse przekazuje sygnał z zegarka, jako myszka wykorzystująca technologię Bluetooth Human Interface Devices (HID). Dzięki temu może współpracować z różnymi systemami operacyjnymi, w tym Windows, Linux, macOS i iPadOS. Proces parowania jest prosty, podobny do parowania zwykłej myszy Bluetooth. Użytkownicy już teraz potwierdzają, że usługa działa na niektórych zegarkach z systemem Wear OS, m.in. Samsung Galaxy Watch 4, 5 i 6. Twórcy WowMouse informują jednak, że wykrywanie gestu dotknięć palców może być niestabilne na Pixel Watch. Warto też zauważyć, że Apple Watch nie obsługuje Bluetooth HID, przez co firma Doublepoint nie może dostarczyć swojego nowego rozwiązania dla systemu watchOS.

Instalacja i konfiguracja

Pobierz i zainstaluj WowMouse. Aoplikacja jest dostępna w Google Play. Jeśli nie pojawi się na telefonie, możesz spróbować wyszukać "WowMouse" bezpośrednio na zegarku. Załóż zegarek na jedną z rąk. Producent zaleca noszenie na prawej ręce, ale w aplikacji można to sprecyzować i sprawdzić, jak działa na lewej. Otwórz WowMouse. Przy pierwszym otwarciu aplikacji na urządzeniu z systemem Wear OS 4 lub nowszym zostaniesz poproszony o przyznanie uprawnień do łączenia się z pobliskimi urządzeniami. Następnie na ekranie zostaną wyświetlone krótkie instrukcje dotyczące połączenia. Zostaniesz też zapytany, na której ręce nosisz zegarek. Można to później zmienić w ustawieniach aplikacji. Aplikacja poprosi Cię o wykonanie szybkiej sekwencji trzech dotknięć, po czym wszystko będzie już gotowe do parowania z urządzeniem, jakim chcesz sterować (host device). Na urządzeniu host (np. Macbook Pro) przejdź do ustawień Bluetooth i wyszukaj zegarek, a następnie wybierz go z listy. W przypadku niektórych urządzeń może być konieczne przejście do ustawień Bluetooth zegarka, aby można go było wykryć. Po pomyślnym sparowaniu tarcza zegarka powinna zmienić kolor z turkusowego na żółty, aby wskazać udane połączenie. Możesz teraz poruszać rękami tak, jak myszką i po prostu stuknąć palcem wskazującym i kciukiem, aby kliknąć lewym przyciskiem myszy.

Kompatybilność i współpraca ze smartfonem to podstawa

Perspektywy rozwoju

Chociaż WowMouse ma już zastosowanie jako mysz do obsługi komputera, firma Doublepoint ma ambitniejsze plany. W oficjalnym komunikacie prasowym zachęca producentów i programistów do tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem ich licencji, aby użytkownicy mogli wykorzystać gesty w inny sposób. Może to być np. przyciemnianie inteligentnego oświetlenia poprzez obracanie nadgarstkiem. Mimo że brzmi to futurystycznie i ekscytująco, warto zastanowić się, czy deweloperzy zainwestują zasoby w technologię, która działa jedynie na niewielkim fragmencie rynku smartwatchy. Apple Watche to ok. 1/4 rynku smartfonów, więc brak wsparcia dla tych urządzeń może być znaczący.