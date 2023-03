watchOS 9.4 już dostępny. Apple Watch właśnie stał się idealnym zegarkiem dla śpiochów

Nie tylko iOS 16.4. Co nowego w watchOS 9.4?

Jak dziś informował Kamil Świtalski, Apple wypuściło nowe wersje swoich systemów: iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4 oraz macOS Ventura 13.3. Jeśli chcecie poznać wszystkie nowości, jakie pojawiły się na smartfonach z nadgryzionym jabłkiem na pleckach, kliknijcie tutaj. Teraz jednak skupimy się na nowościach związanych z Apple Watchami.

Apple Watch najlepszym przyjacielem śpiochów

Jedną z najważniejszych nowości w watchOS 9.4 jest zmieniony system wyłączania budzików z poziomu zegarka, co powinno ucieszyć wszystkich śpiochów. Jeśli śpicie z Apple Watchem na nadgarstku (co prawdopodobnie oznacza, że posiadacie model Ultra — w innym wypadku zegarek w nocy zazwyczaj musi się ładować), to zapewne spotkaliście się z problemem „alarmów widmo”. Do tej pory mogliśmy wyciszyć przychodzące połączenia czy alarmy zasłonięciem tarczy zegarka otwartą dłonią — i jak w przypadku pierwszej opcji jest to jak najbardziej sensowne i wygodne, tak z alarmami było nieco problemów.

Podczas snu mogliśmy mieć zegarek pod kołdrą lub kocem czy mogliśmy przypadkowo zasłonić tarczę, przykładając nadgarstek do poduszki, kiedy alarm zaczął dzwonić. Wtedy nie słyszeliśmy alarmu, gdyż ten albo od razu się wyłączał, albo w ogóle się nie włączał — a to prowadziło do wielu nieprzyjemnych sytuacji. Gigant z Cupertino postanowił to zmienić w najnowszej aktualizacji i teraz w celu wyłączenia alarmu należy nacisnąć „Wyłącz” na ekranie dotykowym lub przytrzymać Digital Crown.

Źródło: Apple

Pozostałe nowości

Poza sprawieniem, że posiadacze Apple Watcha przestaną spóźniać się do pracy, wprowadzono kilka innych nowości. Między innymi rozszerzono funkcje historii badań migotania przedsionków (AFib) oraz śledzenia cyklu na nowe regiony. Historia AFib, która zapewnia dokładny i kompleksowy wgląd w historię stanu zdrowia serca, jest teraz dostępna dla użytkowników w Kolumbii, Malezji, Mołdawii, Tajlandii i na Ukrainie, a śledzenie cyklu jest teraz dostępne dla wszystkich osób w Mołdawii i na Ukrainie. Aktualizacja oczywiście jest darmowa i dostępna dla modeli Apple Watch 4 i nowszych.

Źródło: Apple

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski / Antyweb